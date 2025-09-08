গুরুত্বপূর্ণ হলো সেরা মানুষ হওয়া

ময়মনসিংহ বন্ধুসভা
গুরুত্বপূর্ণ হলো সেরা মানুষ হওয়া
নগরীর প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাইস্কুলের প্রবেশপথে সম্মুখভাগের এক পাশে লাল, নীল, সবুজ ও কালো মার্কারে সাদা ক্যানভাসে নিজের মতামত ও স্বাক্ষর দিতে ভিড় করছে শিক্ষার্থীরা। অনেকে আবার ছবি তুলছে, বন্ধুরা মিলে সেলফি বোর্ডে সেলফি নিচ্ছে, গ্রুপ ছবিও তুলছে। কেউ–বা ছবি ওঠাচ্ছে মা–বাবা, বড় ভাইবোনের সঙ্গে। কেউ কেউ দলে দলে এদিক–ওদিক ঘোরাঘুরি করছে, কেউ লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে সংগ্রহ করছে নিজের ক্রেস্ট ও নাশতা। ময়মনসিংহে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া শিক্ষার্থীরা এভাবেই আনন্দ–উল্লাসে মেতেছিল।
গত ২৯ আগস্ট সকাল আটটা থেকে এমন দৃশ্য দেখা গেছে প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাইস্কুল মাঠে। ময়মনসিংহ জেলার ১৩টি উপজেলা থেকে আসা আড়াই শতাধিক শিক্ষার্থী এতে অংশ নেয়। সকাল নয়টা থেকে আমন্ত্রণপত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হাতে স্ন্যাকস বক্স, ক্রেস্ট, পানি ও কলম তুলে দেন ময়মনসিংহ বন্ধুসভার বন্ধুরা।
সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক মোস্তাফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানটির থিম সংয়ের সঙ্গে নাচ পরিবেশন করেন বন্ধু শাহরিয়ার ইমন ও তাঁর দল।
অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে মঞ্চে ডাকা হয় গুণী ও সফল চার ব্যক্তিকে। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের কৃষিগুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার প্রথম স্থান অর্জনকারী জাইমুন ইসলাম সাফল্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।
প্রত্যন্ত বনাঞ্চলে ফ্রিল্যান্সিংয়ের নানা কাজ শিখিয়ে যাচ্ছেন সুবীর নকরেক। নিজের সাফল্যের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘আমার ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন ছিল, কিন্তু পারিনি। যখন আইটি স্পেশালিস্ট হলাম, তখন অনেক ডাক্তার আমার কাছে প্রশিক্ষণ নিতে আসেন। জিপিএ-৫ পেয়ে থেমে থাকলে হবে না, সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।’
আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা পাওয়া শিক্ষক নাছিমা আক্তার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘ভালো ভাবব, ভালো বলব, ভালো করব, ভালো থাকব। প্রযুক্তিকে তোমরা ব্যবহার করবে; কিন্তু প্রযুক্তি যেন তোমাদের ব্যবহার না করে।’
প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ বলেন, ‘আমরা অভিভূত হয়েছি তোমাদের সংবর্ধনা দিতে পেরে। তোমরা জিপিএ-৫ পেয়েছ, এ জন্য তোমাদের অভিনন্দন। তোমাদের পরিশ্রম সফল হয়েছে। সফলতার পাশাপাশি সার্থক হোক। যেগুলো করলে সমাজ উপকৃত হবে, তোমরা সেগুলোর সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এ জন্য পত্রিকা পড়তে হবে, বই পড়তে হবে, গান গাইবে, গান শুনবে, ফিল্ম দেখবে, গাছ লাগাবে, মানুষকে সাহায্য করবে। আমি যা করি তার দ্বারা যেন পাঁচজন লোকের সঙ্গে আমার সফলতা উপভোগ করতে পারি। ভবিষ্যতে তোমরা শিক্ষক, বিজ্ঞানী, লেখক, সাংবাদিক, চিকিৎসক বা প্রকৌশলী হবে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো সেরা মানুষ হওয়া।’
অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে চলতে থাকে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের গান, কবিতা আবৃত্তি ও নাচ পরিবেশনা। অনলাইন কুইজে অংশ নেওয়া ১০ শিক্ষার্থীকে মঞ্চে ডেকে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা। গান গেয়ে মঞ্চ মাতান তরুণ সংগীতশিল্পী অনিক সূত্রধর ও রাকিব।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর আঞ্চলিক সংবাদবিষয়ক সম্পাদক তুহিন সাইফুল্লাহ, ময়মনসিংহ কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ এখলাছ উদ্দিন খান, প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. চান মিঞা, ময়মনসিংহ বন্ধুসভার উপদেষ্টা আবুল বাশার, তাহমিনা শেখ, সাদিকুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি সুব্রত কুমার সিংহ, সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান, সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসানসহ অন্য বন্ধুরা।
সভাপতি, ময়মনসিংহ বন্ধুসভা