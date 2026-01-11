হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস ‘তোমাকে’ নিয়ে পাঠচক্র

বরগুনা বন্ধুসভা
হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস ‘তোমাকে’ নিয়ে পাঠচক্র
নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস ‘তোমাকে’ নিয়ে পাঠচক্র করেছে বরগুনা বন্ধুসভা। ৯ জানুয়ারি বিকেলে বরগুনা সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে এটি অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ২০২৬ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নেন।
সাধারণ সম্পাদক তানিয়া ইভার সঞ্চালনায় এ আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন সভাপতি খান নাঈম। পরিচিতি শেষে সবার উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক কথা বলেন সভাপতি। বন্ধুসভার গঠনতন্ত্র সম্পর্কেও ধারণা প্রদান করেন তিনি।
পাঠচক্রে আলোচনায় সাধারণ সম্পাদক তানিয়া ইভা বলেন, এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সুখ, দুঃখের গল্প নিয়ে ‘তোমাকে’ রচিত। নীলু, বিলু, সেতারা—তিন বোনের গল্প। যাদের মা সংসার ছেড়ে অন্য একজনের ভালোবাসায় চলে গেলেন, বাবা হয়ে পড়লেন বিধ্বস্ত, মাতাল। নীলু, বিলুর স্কুল থেকে কলেজ ওঠার যাত্রা। তাদের মানসিকতা পরিবর্তনের ধাপ। সবকিছু সাবলীল ভাষায় অসাধারণ।
বইটার সবচেয়ে সুন্দর দিক হলো, শুধু একজন সদস্য সরে যাওয়ার কারণে খুব ধীরে ধীরে পুরো পরিবারের পরিবর্তন আসা। যা শেখায়, একটি পরিবারে একজন মায়ের ভূমিকা কিংবা একজন স্ত্রীর ভূমিকা। যে উক্তি সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে, ‘মানুষ যখন হাসে তখন তার সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী হাসে। কিন্তু সে যখন কাঁদে, তার সঙ্গে আর কেউ কাঁদে না। কাঁদতে হয় একা একা।’
পাঠচক্র শেষে সাধারণ সম্পাদক এবং মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক স্বরচিত দুটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান।
