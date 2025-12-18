বিজয়ের গৌরবগাথায় স্মৃতিসৌধে রাঙ্গুনিয়া বন্ধুসভার শ্রদ্ধা

বিজয়ের গৌরবগাথায় স্মৃতিসৌধে রাঙ্গুনিয়া বন্ধুসভার শ্রদ্ধা
উপজেলা স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবস উদ্যাপন করেছে রাঙ্গুনিয়া বন্ধুসভা। ১৬ ডিসেম্বর সকালে যথাযোগ্য মর্যাদায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
ভোরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুসভার বন্ধুরা উপজেলা পরিষদ চত্বরে সমবেত হন। সেখান থেকে একটি শোভাযাত্রা নিয়ে তাঁরা কেন্দ্রীয় স্মৃতিসৌধে পৌঁছান। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর শহীদদের স্মরণে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করা হয়।
পরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় সভাপতি মোরশেদ আলম বলেন, ‘বিজয়ের এই আনন্দ শুধু উদ্যাপনের নয়, বরং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বুকে ধারণ করে দেশ গড়ার শপথ নেওয়ার দিন। প্রথম আলো বন্ধুসভা সব সময়ই মানবিক ও দেশপ্রেমের কাজে যুক্ত থাকে এবং ভবিষ্যতেও আমরা শহীদদের রক্তে অর্জিত এই দেশের মঙ্গলে কাজ করে যাব।’
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা কবি আব্বাস হোসাইন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রবিউল মোস্তফা, কার্যনির্বাহী সদস্য নাজমুল ফরহাদ, বেলাল হোসেন, সাজীব, সাকিব, মিজান, শাহেদ, রাফি, রকিসহ অন্য বন্ধুরা।