বন্ধুসভা সাহস জুগিয়েছে কর্মক্ষেত্রে, দিয়েছে নতুন পরিচয়

নোয়াখালী বন্ধুসভা
বন্ধুসভা সাহস জুগিয়েছে কর্মক্ষেত্রে, দিয়েছে নতুন পরিচয়
‘বন্ধুসভার ২৭ বছরের পথচলায় ১২ বছর ধরে বন্ধুসভার সঙ্গে নিয়মিত যুক্ত আছি। এই সংগঠন এমন একটি আবহে চলছে, যেখানে যুক্ত না থেকে, না এসে পারা যায় না। এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বন্ধুসভা পরিবারের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। যেন এ বন্ধন যুগ যুগ ধরে চলমান থাকে।’
নোয়াখালী জেলা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে প্রথম আলো বন্ধুসভার ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্যাপন অনুষ্ঠানে কথাগুলো বলেন নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক আবদুল কাইয়ুম মাসুদ। ‘সত্য সাহসে অপারেজয় বন্ধুত্ব’ স্লোগানে ১৫ নভেম্বর বিকেলে এটি অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় বন্ধুসভার পাশাপাশি নোয়াখালী বন্ধুসভাও ২৭ বছরে পদার্পণ করেছে।
অনুষ্ঠানটি নতুন-পুরোনো বন্ধুদের স্মৃতির মেলবন্ধনে পরিণত হয়। সবাই বন্ধুসভায় তাঁদের অনুপ্রেরণার কথা, সাহসের কথা, গর্বের অনুভূতির কথা প্রকাশ করেন। সঞ্চালনায় ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তাজকির হোসেন।
পরিচিতি পর্বের পর বন্ধুসভার উপদেষ্টা লায়লা পারভীন বলেন, ‘বন্ধুসভা আমার আরেকটি পরিবার। বন্ধু হতে গেলে যে বয়স প্রয়োজন নেই, সেটা বন্ধুসভায় প্রতিনিয়তই অনুধাবন করি। বন্ধুসভা সব সময় ভালো কাজ করে। মানবসেবার পাশাপাশি নিজেদের আত্মোন্নয়নমূলক কাজ করে। আশা করছি ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।’ এ ছাড়া তাঁর বক্তব্যে নোয়াখালী বন্ধুসভার বিভিন্ন সামাজিক, মানবিক এবং শিক্ষামূলক কাজের কথা উঠে আসে। বক্তব্যের শেষে তিনি আবৃত্তি করে শোনান রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ রচিত ‘মিছিল’ কবিতাটি।
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠান ভরে ওঠে গান, আবৃত্তির ছন্দে। গান পরিবেশন করেন বন্ধু প্রান্ত চন্দ্র শীল ও সীমান্ত কুরী বিজয়। পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক শাহিদা রেশমি আবৃত্তি করেন শুভ দাশগুপ্তের ‘মেঘ বলল যাবি?’ কবিতাটি।
বন্ধু মনিরুজ্জামান মুন্না বলেন, ‘বন্ধুসভার কাছে আমি সব সময় কৃতজ্ঞ। ভীতু প্রকৃতির এই মানুষকে বন্ধুসভা সাহস জুগিয়েছে কর্মক্ষেত্রে এবং বাস্তবিক ক্ষেত্রে আমাকে দিয়েছে নতুন পরিচয়। তাই যেখানেই থাকি না কেন, বন্ধুসভার টানে সুযোগ পেলেই ছুটে চলে আসি।’
উপদেষ্টা কামাল হোসেন বলেন, ‘অনুষ্ঠানে উপস্থিত এমন অনেকেই আছেন, যাঁদের জন্মের পূর্ব থেকেই আমি বন্ধুসভার একজন সদস্য। বন্ধুসভার সঙ্গে আমার আত্মার সম্পর্ক। সব সময় যুক্ত থাকবে।’
উপদেষ্টা শামিমা আরজু স্মৃতিচারণার পাশাপাশি বন্ধুদের জন্য নির্মলেন্দু গুণের লেখা ‘তোমার চোখ এত লাল কেন’ কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান।
গান, আবৃত্তি আর স্মৃতিচারণার পাশাপাশি বন্ধুসভার ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী কেক কেটে উদ্যাপন করা হয়।
নিজের বক্তব্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা এ বি এম ফজলুল হক বাদল বিভিন্ন দিকনির্দেশনা এবং অনুপ্রেরণামূলক কথা বলেন বন্ধুদের উদ্দেশ্যে। তিনি বলেন, ‘বন্ধুসভার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ইতিপূর্বেও এসেছি, আজও দাওয়াত পেয়ে উপস্থিত হয়েছি। এটি আমার প্রিয় একটি সংগঠন। যারা সব সময় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে এবং পাঠকসমাজকে নিয়ে কাজ করে, সঙ্গে ব্যতিক্রমী বিভিন্ন উদ্যোগ নেয় সমাজ এবং মানুষের জন্য।’
সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি উম্মে ফারহিন উপস্থিত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, ‘আজ বন্ধুসভার ২৭ বছরে পদার্পণ। আশা রাখছি এটি সামনের দিকে বর্তমানের মতো ভালো কাজের মাধ্যমে যুগ যুগ সময় পার করবে।’
স্মৃতি আর আনন্দ আড্ডার এই অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ধ্রুব ভূঁইয়া, সহসাংগঠনিক সম্পাদক আরাফাত শিহাব, দুর্যোগ ও ত্রাণসম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক নজরুল ইসলাম, কার্যকরী সদস্য জুনাইন কাউসার, বন্ধু আসিফ আহমেদ, ইমতিয়াজ দোলন, শুভ হোসেন, আঁখি আক্তার, ফয়সাল আহমেদসহ অনেকে।
সাংগঠনিক সম্পাদক, নোয়াখালী বন্ধুসভা