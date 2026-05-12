পঞ্চগড় বন্ধুসভা

পঞ্চগড় সাহিত্য উৎসব–২০২৬ বাস্তবায়ন নিয়ে প্রস্তুতি সভা

লেখা:
রেশমা রিয়া
পঞ্চগড় সাহিত্য উৎসব–২০২৬ ঘিরে চলছে বন্ধুদের প্রস্তুতিছবি: বন্ধুসভা

১৬ মে শনিবার পঞ্চগড় জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পঞ্চগড় সাহিত্য উৎসব–২০২৬। এর আয়োজন করছে পঞ্চগড় বন্ধুসভা। এতে অংশ নেবেন সাহিত্যপ্রেমী তরুণ–তরুণী, পাঠক, লেখক ও বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষ।

এ উপলক্ষে ১১ মে বিশেষ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সাহিত্য উৎসবের সার্বিক পরিকল্পনা, আয়োজনের বিভিন্ন দিক ও অংশগ্রহণকারীদের করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত বন্ধুরা উৎসবকে আরও প্রাণবন্ত ও সৃজনশীল করে তুলতে নানা মতামত ও পরিকল্পনা তুলে ধরেন। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বইপড়া, লেখালেখি ও সাহিত্যচর্চায় আগ্রহ বাড়াতে কীভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখা যায়, তা নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়।

সভায় সাহিত্য উৎসব বাস্তবায়নে স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়।

সাধারণ সম্পাদক, পঞ্চগড় বন্ধুসভা

