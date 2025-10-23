জহির রায়হানের উপন্যাস ‘তৃষ্ণা’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর

সিলেট বন্ধুসভা
জহির রায়হানের উপন্যাস ‘তৃষ্ণা’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর
বাংলাদেশের অন্যতম চলচ্চিত্র নির্মাতা ও লেখক জহির রায়হানের অনবদ্য সৃষ্টি তৃষ্ণা।
উপন্যাসটি চিরায়ত সমাজ এবং সামাজিক পটভূমির মিশেলের গল্প, যা একজন পাঠককে সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তা করতে ভাবায়। পাঠকদের মতে, জহির রায়হানের প্রখর চিন্তাশক্তি ছিল।
বিখ্যাত এই নির্মাতার কালজয়ী উপন্যাস তৃষ্ণা নিয়ে পাঠচক্রের আসর করে সিলেট বন্ধুসভা। ১৭ অক্টোবর বিকেলে প্রথম আলো সিলেট অফিসের বন্ধুসভা কক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্র পরিচালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ ফয়সাল আহমেদ। তিনি উপন্যাসটির মূলভাব ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন।
বিস্তারিত আলোচনা করেন বন্ধু সুমন দাশ। তিনি বলেন, ‘উপন্যাসটি মূলত সামাজিক ঘরনার। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য—মানুষের ছয়টি রিপু। এই ষষ্ঠ রিপুর কারণেই মানুষ পাপে জড়িয়ে পড়ে। এসব বিষয়কে কেন্দ্র করেই জহির রায়হান দারুণভাবে কাহিনি বর্ণনা করেছেন।’
পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন বন্ধু মিনথিয়া রহমান, আ হ দুরন্ত, মাহবুব ফেরদৌস, শেখ ফয়সাল আহমেদ, অমিত রায়, অনুপমা দাশ, সুমন দাশসহ অন্য বন্ধুরা।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, সিলেট বন্ধুসভা