মমতার ছোঁয়ায়

মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা
মমতার ছোঁয়ায়
একগুচ্ছ ফুল, একটু আন্তরিকতা আর ভালোবাসামাখা খোশগল্প। এর মধ্য দিয়ে সিলেট বক্ষব্যাধি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের মধে৵ হাসির উপলক্ষ এনে দিয়েছেন বন্ধুসভার একদল বন্ধু।
মানসিক প্রশান্তি ও ভালোবাসার স্পর্শ পৌঁছে দিতে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসে ব্যতিক্রমী এই উদ্যোগ গ্রহণ করে মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা।
১০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে বন্ধুরা হাসপাতালে গিয়ে রোগীদের হাতে তুলে দেন ফুল ও প্রয়োজনীয় উপহারসামগ্রী। এরপর শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। মুহূর্তেই সেখানে তৈরি হয় এক মানবিক আবহ।
বন্ধুরা বলেন, ‘অসুস্থতার দিনগুলোতে একজন মানুষের শুধু ওষুধ কিংবা চিকিৎসাসেবাই জরুরি নয়; প্রয়োজন মানসিক শক্তি ও সহমর্মিতা। আমরা আজ সেই চেষ্টাই করেছি।’
সাধারণ সম্পাদক, মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা