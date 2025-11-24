রাবি বন্ধুসভার সঙ্গে জাতীয় পর্ষদের সাংগঠনিক বৈঠক।

রাবি বন্ধুসভার সঙ্গে জাতীয় পর্ষদের সাংগঠনিক বৈঠক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক করেছে জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ। ২৩ নভেম্বর বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন প্রাঙ্গণে এটি অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সহসভাপতি মোহাম্মদ আলী ফিরোজ।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক রিয়াদ খানের বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বন্ধুসভার উপদেষ্টা আনোয়ারুল হক। তিনি বন্ধুসভার কার্যক্রমে সব সময় পাশে থাকবেন জানিয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার বিষয়ে পরামর্শ দেন।
জাতীয় পর্ষদের সহসভাপতি মোহাম্মদ আলী ফিরোজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সারা বছরের কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। নিয়মিত অনুষ্ঠান আয়োজন, সেমিনার, পাঠচক্র পরিচালনা ও সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়েও পরামর্শ দেন তিনি।
এ সময় রাবি বন্ধুসভার উপদেষ্টা তারিফ হাসান জাতীয় পর্ষদের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সারা দেশের সদস্যদের অংশগ্রহণ বাড়াতে আহ্বান জানান। উপদেষ্টা তুহিনুজ্জামান তুহিন বন্ধুসভার পূর্ববর্তী কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে সারা দেশের শীর্ষ ১০ বন্ধুসভার মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ধরে রাখার কৌশল নিয়ে পরামর্শ দেন।
বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন রাবি বন্ধুসভার সহসভাপতি সবুজ কুমার রায়, প্রচার সম্পাদক নাইম শাহরিয়ার, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক ইফফাত আরা ইনাম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আসিফ উদ্দিন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আররাফি সিরাজী, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক সুইটি সাহা, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আব্দুলাহ আল নোমান, বইমেলা সম্পাদক শ্রাবন্তী সরকার, কার্যনির্বাহী সদস্য নাসিফ খান চৌধুরী, জারিফ রহমানসহ অন্য সদস্যরা।
সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা