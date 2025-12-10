মুক্তিযুদ্ধে দেশের প্রতি দায়িত্ববোধই আমাদের শক্তি দিয়েছিল

মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা
মুক্তিযুদ্ধে দেশের প্রতি দায়িত্ববোধই আমাদের শক্তি দিয়েছিল
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অজানা অধ্যায় তুলে ধরতে মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভার উদ্যোগে নির্মিত হয়েছে একটি ভিডিও তথ্যচিত্র। এর অংশ হিসেবে বন্ধুরা কথা বলেছেন সিলেট অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধা আফতাব আলীর সঙ্গে, যিনি মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বহু অপ্রকাশিত ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।
সাক্ষাৎকারে আফতাব আলী জানান সিলেটের যুদ্ধপরিস্থিতি, তাঁর দায়িত্বপ্রাপ্ত সেক্টরসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত এবং একাধিক ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানের কথা। বিশেষ করে উল্লেখ করেন মৌলভীবাজার ক্যাম্প মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার সাহসী মিশন সম্পর্কে, যেখানে তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে শত্রুর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ধ্বংস করতে সক্ষম হন। তাঁর ভাষায়, ‘সেই মিশনে ফিরে আসার নিশ্চয়তা ছিল না, কিন্তু দেশের প্রতি দায়িত্ববোধই আমাদের শক্তি দিয়েছিল।’
আফতাব আলীর বর্ণনায় উঠে এসেছে মুক্তিযোদ্ধাদের কৌশল, স্থানীয় জনগণের সহায়তা এবং সিলেট অঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থান ও প্রতিরোধ যুদ্ধের নানা অজানা দিক। এসব তথ্য তরুণ দর্শকদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে আরও স্পষ্ট ও বাস্তব করে তুলবে।
ভিডিও সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন বন্ধু রুবায়েত রোশান, সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন বন্ধু জাহান আহমেদ। পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেন বন্ধুসভার সভাপতি মেহেদী হাসান। সাক্ষাৎকার শেষে মুক্তিযোদ্ধা আফতাব আলীকে উত্তরীয় এবং একটি বই উপহার দেওয়া হয়।
বন্ধুসভার সদস্যরা আশা প্রকাশ করেন, তথ্যচিত্রটি শুধু ইতিহাসকে নতুনভাবে জানাবে না, বরং তরুণ প্রজন্মকে দেশপ্রেমের এক গভীর অনুভূতি দেবে। শিগগিরই এটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করা হবে।
এ ধরনের উদ্যোগ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ ও ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তরুণদের ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে—এমনটাই প্রত্যাশা নির্মাতা ও দর্শকদের।
সভাপতি, মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা