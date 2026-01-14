কার্যক্রম

খুলনা বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠক

ফারজানা যূথী
প্রথম আলো খুলনা অফিসে বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠকছবি: ইমন মিয়া

বিগত সময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া কর্মসূচির পর্যালোচনা ও আসন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করেছে খুলনা বন্ধুসভা। ১৩ জানুয়ারি বিকেলে প্রথম আলো খুলনা অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়। সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ফারজানা যূথী।

১৬ জানুয়ারি খুলনা জিলা স্কুলে ডাচ্‌–বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো গণিত উৎসবের আঞ্চলিক পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে উৎসব আয়োজনের জন্য কমিটি গঠন ও দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া হয়। এ সময় বন্ধুরা তাঁদের অতীতের কাজ ও বন্ধুদের সঙ্গে যুক্ত থাকার মতামত দেন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা জানান।

সহসভাপতি হাফিজুর রহমান বলেন, ‘শীতের সকালে শুরু হতে যাওয়া এই কর্মসূচিতে কুয়াশা ও তীব্র ঠান্ডার কারণে আমাদের সামনে কিছু চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। সেগুলো যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে পারলেই আমাদের আয়োজনটি সফলভাবে সম্পন্ন হবে।’

ছবি: ইমন মিয়া

সভাপতি স্বর্ণকমল রায় বলেন, ‘বিভিন্ন বন্ধুসভার বন্ধুদের সম্মিলিত প্রয়াসে প্রথম আলো গণিত উৎসব আরও সফল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।’ এ ছাড়া উৎসবের কাজগুলো কীভাবে গুছিয়ে করা যায়, সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেন তিনি।

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা উত্তম মণ্ডল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহা. রহমতুল্লাহ ও ইমন মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক তুহিন বাওলিয়া, অর্থ সম্পাদক অনির্বাণ সরকার, দপ্তর সম্পাদক আল রাইসা, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক শাম্মী আক্তার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মিতা মাহমুদ, বন্ধু হাবিবুর রহমান, সৌরভ ঘোষ, শামীমা সুলতানা, দ্বীপ মণ্ডল, এম এম মাসুম বিল্যাহ, সাকিব রেজা, ফারিহা ঝিলামসহ অনেকে।

