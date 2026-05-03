চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
সুখ বাহ্যিক বস্তুতে নয়, বরং মানুষের মনের ভেতরেই থাকে
সুকুমার রায়ের বিখ্যাত রচনা ‘রাজার অসুখ’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। গত ২৯ এপ্রিল রাত সাড়ে ৯টায় ভার্চ্যুয়াল প্ল্যাটফর্ম গুগল মিটে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠচক্রে গল্পটি নিয়ে আলোচনা করেন সহসভাপতি ফারাহ্ উলফাৎ রহমান। তিনি বলেন, ‘এক রাজা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কোনো চিকিৎসাতেই সুস্থ হচ্ছিলেন না। পরে এক জ্ঞানী ব্যক্তি পরামর্শ দেন, যদি এমন একজন মানুষের জামা রাজা পরতে পারেন যে সত্যিকারের সুখী, তাহলে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। রাজ্যের লোকেরা সেই সুখী মানুষকে খুঁজতে গিয়ে এক গরিব হাসিখুশি মানুষকে খুঁজে পায়। অবাক করার বিষয় হলো, সেই সুখী মানুষের কোনো জামা নেই। এর মাধ্যমে গল্পটি গভীর একটি সত্য তুলে ধরে—সুখ বাহ্যিক বস্তুতে নয়, বরং মানুষের মনের ভেতরেই থাকে।’
পাঠ প্রতিক্রিয়ায় অন্য বন্ধুরা বলেন, ‘এই গল্প আমাদের শেখায় যে ধন-সম্পদ বা ক্ষমতা মানুষকে প্রকৃত সুখ দিতে পারে না। বরং সন্তুষ্টি ও মানসিক প্রশান্তিই সত্যিকারের সুখের মূল উৎস। আমাদের জীবনে অপ্রয়োজনীয় চাহিদা কমিয়ে সহজভাবে বাঁচতে পারলেই আমরা সুখী হতে পারি।’
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন, সভাপতি মাসরুফা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক রামিজ আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান ও সাবরিন আখতার, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক আরাফাত মিলেনিয়াম, দপ্তর সম্পাদক ফাহিম আসেফ, অর্থ সম্পাদক আলীউজ্জামান নূর, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক সোনিয়া খাতুন, ম্যাগাজিন সম্পাদক অজিফা খাতুন, বন্ধু নয়ন আহমেদসহ অন্য বন্ধুরা।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা