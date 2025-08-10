সাতক্ষীরা বন্ধুসভা
‘মালঞ্চ’ এক বেদনার্ত ভালোবাসার কাহিনি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৪তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে তাঁর রচিত মালঞ্চ উপন্যাস নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে সাতক্ষীরা বন্ধুসভা। ৮ আগস্ট বিকেলে প্রথম আলো সাতক্ষীরা অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের বিল্যাহর সঞ্চালনায় উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেন বন্ধু করিমন নেছা। তাঁর আলোচনায় উঠে আসে, মালঞ্চ উপন্যাসটি একটি অসাধারণ সংযোজন, যা বাংলা সাহিত্যে নারীর মনস্তত্ত্ব এবং পারিবারিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র কৃষ্ণকলি—এক তরুণী নববধূ; যার জীবনদর্শন, প্রেম, পরম্পরা ও আত্মত্যাগের কাহিনি এক গভীর বেদনার ছায়া ফেলে পাঠকের মনে।
সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় কুমার বিশ্বাস বলেন, মালঞ্চ উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের নারীনির্ভর সাহিত্যধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। এখানে তিনি নারীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজ ও সম্পর্ককে দেখেছেন, যা তাঁর পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলোর তুলনায় ভিন্নমাত্রা এনেছে।
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা বন্ধুসভার উপদেষ্টা কল্যাণ ব্যানার্জি, সহসভাপতি রুহুল আমিন, কর্ণ বিশ্বাস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোকাররাম বিল্লাহ, বইমেলা সম্পাদক জান্নাত আলম, বন্ধু হৃদিতা আজাদ, সিফাত হোসেন, ইফতে জামিলসহ অন্য বন্ধুরা।
সাধারণ সম্পাদক, সাতক্ষীরা বন্ধুসভা