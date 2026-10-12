দোহার আল বিদ্দা পার্কে কাতার বন্ধুসভার মাসিক সভা
প্রবাসজীবনের ব্যস্ততার মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে মাসিক সভা করেছে কাতার বন্ধুসভা। ৯ অক্টোবর বিকেলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির রাজধানী দোহার আল বিদ্দা পার্কে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উপদেষ্টা বুরহান উদ্দিনের সভাপতিত্বে সভা পরিচালনা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সত্য রায় ও সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক। এতে সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে কাতার বন্ধুসভার কার্যক্রম আরও গতিশীল করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।
সভাপতি শাকিল আহমেদ বলেন, প্রবাসজীবনের ব্যস্ততা ও যান্ত্রিকতার মধ্যেও এ ধরনের আয়োজন সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, বন্ধুত্ব, ঐক্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রিফাত, অর্থ সম্পাদক মতিউর রহমান, প্রচার সম্পাদক নাহিদ ইসলাম, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক জিয়াউল হক, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক শাহ এম এ সালমান, বইমেলা সম্পাদক শরিফ হোসাইন, বন্ধু জাকির হোসেন, রেজাউল করিম, মোস্তাফিজুর রহমান, মহিদুল ইসলাম, অন্তর দেওয়ান, আব্দুল্লাহ আল নোমান, আফিফ মোহাম্মদ, মাইনুল ইসলাম ও খসরুল ইসলামসহ অন্য সদস্যরা।
প্রচার সম্পাদক, কাতার বন্ধুসভা