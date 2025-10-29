কার্যক্রম

রাউজানে দুই ব্যক্তির চিকিৎসা সহায়তায় নগদ অর্থ প্রদান

লেখা:
নুরুল ইসলাম
ছবি: বন্ধুসভা

চট্টগ্রামের রাউজানে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসা সংকটে থাকা এক ব্যক্তি এবং দুটি কিডনি বিকল হওয়া অপর এক নারীকে চিকিৎসা সহায়তা করেছে রাউজান বন্ধুসভা। প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’-এর অংশ হিসেবে এ সহায়তা প্রদান করা হয়।

২৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় রাউজান উপজেলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধুসভার দুই প্রতিনিধির মাধ্যমে তাঁদের প্রথম ধাপে নগদ ৩০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ও দুজনের চিকিৎসা সহায়তায় বন্ধুসভা পাশে থাকবে বলে জানায়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলো রাউজান প্রতিনিধি এস এম ইউসুফ উদ্দিন, রাউজান বন্ধুসভার উপদেষ্টা সাংবাদিক নাসিম উদ্দিন, মেঘনা ব্যাংক পথেরহাট শাখা ব্যবস্থাপক মুহাম্মদ বেলাল, রাউজান বন্ধুসভার সভাপতি জিয়াউর রহমান, সহসভাপতি ডা. দিদারুল আলম, কবি ও লেখক এম সায়মন, সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কবি কাজী শিহাবুদ্দিন, আরফাত হোসাইন, কলেজশিক্ষক আশরাফ উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক পাভেল চৌধুরী, সহসাংগঠনিক সম্পাদক সাবরিনা মাহবুব চৌধুরী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রিপা আকতার, বন্ধু শাওরিন মিনহা মজুমদার, জান্নাতুন নাছমা প্রমুখ।

সাধারণ সম্পাদক, রাউজান বন্ধুসভা

