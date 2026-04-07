রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠক।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠক
ঈদ–পরবর্তী কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। ৬ এপ্রিল বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিরাজী ভবন–সংলগ্ন এলাকায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার চলমান কার্যক্রম পর্যালোচনার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও নতুন কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সংগঠনের বিভিন্ন উদ্যোগকে আরও ফলপ্রসূ ও অংশগ্রহণমূলক করতে সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও প্রস্তাবনা তুলে ধরেন।
উপদেষ্টা ফরহাদ হোসেন বলেন, সংগঠনকে এগিয়ে নিতে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। নতুন উদ্যম ও পরিকল্পনার মাধ্যমে বন্ধুসভার কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত ও গতিশীল করা সম্ভব।
সভাপতি সুইটি রাণী বলেন, ‘লম্বা ছুটি কাটিয়ে ক্যাম্পাসে ফিরেই আমরা মুক্তিযুদ্ধ অলিম্পিয়াড সফলভাবে আয়োজন করেছি। এটি আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন, যা সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করতে ভূমিকা রাখবে।’
সাধারণ সম্পাদক বাঁধন রায় বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য হলো সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত ও কার্যকরভাবে এগিয়ে নেওয়া। এ জন্য সব সদস্যের আন্তরিক অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’
বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন বন্ধুরা। পরে বন্ধু আড্ডা আয়োজনের মাধ্যমে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে, যা সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ়, ঘনিষ্ঠ ও গভীর করতে সহায়তা করে।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্রাবন্তী সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক আসিফ উদ্দিন, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক মুয়াজ্জিন হোসাইন, ম্যাগাজিন সম্পাদক জুবায়ের ফাহিম হাসান ও কার্যনির্বাহী সদস্য জয়নাল হোসেন।
সভাপতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা