হুডি উপহার পেয়ে পত্রিকা হকারদের মুখে হাসি

কুমিল্লা বন্ধুসভা
হুডি উপহার পেয়ে পত্রিকা হকারদের মুখে হাসি
‘শীতের তীব্রতা কমে গেলেও ভোরের আলো ফোটার আগেই মানুষের দুয়ারে যখন পত্রিকা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বের হই, তখন অনেক ঠান্ডা লাগে। এই হুডিটা আমার অনেক উপকারে আসবে। প্রথম আলো বন্ধুসভার এই উপহার আমাকে অনেক আনন্দিত করেছে।’
২৮ জানুয়ারি বিকেলে প্রথম আলোর কুমিল্লা অফিসে অর্ধশতাধিক পত্রিকা বিলিকারীর মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছেন বন্ধুরা। উপহার পেয়ে নিজের অনুভূতির কথা বলছিলেন কুমিল্লা নগরের ছোটরা এলাকার পত্রিকা বিলিকারী মোজাম্মেল হোসেন। কুমিল্লার বন্ধুসভা উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয়।
বিতরণ কর্মসূচিতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও ইতিহাস গবেষক আহসানুল কবীর। তিনি বলেন, ‘সংবাদপত্র বিতরণকর্মীরা প্রতিদিন ভোর থেকে পরিশ্রম করে সংবাদপত্র পাঠকের হাতে পৌঁছে দেন। অথচ এই শ্রমজীবী মানুষগুলো প্রায়ই অবহেলিত থাকেন। প্রথম আলো বন্ধুসভার পক্ষ থেকে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো একটি মানবিক উদ্যোগ। ভবিষ্যতেও এ ধরনের সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি।’
বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও কুমিল্লা আইডিয়াল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মহিউদ্দিন লিটন বলেন, ‘হকাররা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। হাড়কাঁপানো শীত উপেক্ষা করে তাঁরা প্রতিদিন ভোরে পাঠকদের হাতে পত্রিকা পৌঁছে দেন। তাঁদের এই পরিশ্রমের প্রতি সম্মান জানাতে এবং শীতের কষ্ট লাঘব করতেই বন্ধুসভার পক্ষ থেকে এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।’
শীতবস্ত্র পেয়ে সংবাদপত্র বিতরণকর্মী রবিউল ইসলাম বলেন, ‘এই হুডি আমাদের কাজের সময় অনেক উপকারে আসবে। প্রথম আলো ও বন্ধুসভার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ।’
আরেক বিতরণকর্মী ফারুক হোসেন বলেন, ‘প্রথম আলো আমাদের কাছে আবেগের নাম। ভোরে যখন সাইকেল নিয়ে বের হই, তখন খুব ঠান্ডা লাগে। আজ এই সুন্দর হুডিটা পেয়ে খুব উপকার হলো।’
কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর কুমিল্লা প্রতিনিধি আবদুর রহমান ও কুমিল্লার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মাসুদ রানা। সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লা বন্ধুসভার সভাপতি প্রশান্ত কর্মকার। সাধারণ সম্পাদক হানিফ মোছাব্বীরের সঞ্চালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভা যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তাসলিমা আক্তার, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক তাজরীন সুলতানা প্রমুখ।
বন্ধুসভার এই মানবিক উদ্যোগে সহায়তা করেছে কুটুমবাড়ী বিরিয়ানী এবং বন্ধুসভার উপদেষ্টারা।
সাধারণ সম্পাদক, কুমিল্লা বন্ধুসভা