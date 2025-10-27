কার্যক্রম

একটি ভালো কাজ

পটিয়া বন্ধুসভার উদ্যোগে নতুন সাইকেল পেলেন হকার লিটন দে

লেখা:
আইরিন সুলতানা
নতুন সাইকেল উপহার পেয়ে খুশি হকার লিটন দেছবি: বন্ধুসভা

মানবতার গল্প কখনো কখনো এক সাধারণ জীবনের মধ্যেই অসাধারণ হয়ে ওঠে। এমনই এক হৃদয়স্পর্শী গল্পের নাম—লিটন দে। পটিয়ার এই অদম্য মানুষটি ১৯৯৪ সালে এক সড়ক দুর্ঘটনায় বাঁ হাত হারান। কিন্তু তিনি হার মানেননি, থেমে যাননি জীবনের দৌড়ে। ভিক্ষাবৃত্তি নয়, নিজের শ্রম ও সততার জোরে বেছে নিয়েছিলেন সম্মানের পথ।

প্রথমে এক হাতে ভ্যানে চালের বস্তা দোকানে দোকানে পৌঁছে দিতেন। কষ্ট ছিল, তবু হার মানেননি। পরে ১৯৯৪ সালের শেষের দিকে তিনি হয়ে ওঠেন একজন পত্রিকা বিক্রেতা—হকার লিটন দে। ভোরের আলো ফুটতেই এক হাতে সাইকেল চালিয়ে বেরিয়ে পড়তেন পত্রিকা বিক্রি করতে। পুরোনো ও জীর্ণ সেই সাইকেলটাই ছিল তাঁর জীবিকার সঙ্গী।

তিন দশকের বেশি সময় ধরে লিটন এক হাতে সাইকেল চালিয়ে পত্রিকা বিক্রি করছেন। সাইকেলটি এখন প্রায় অচল। সংসারে অভাব, একার উপার্জনে পুরো পরিবারের ভরণপোষণ, সন্তানদের পড়াশোনার খরচ—সব মিলিয়ে কষ্টের জীবন।

প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’–এর অংশ হিসেবে লিটন দেকে একটি নতুন সাইকেল কিনে দিয়েছে পটিয়া বন্ধুসভা। ২৫ অক্টোবর দুপুরে পটিয়া উপজেলা মিনি অডিটরিয়ামে লিটন দের হাতে ‘বন্ধুত্বের সাইকেল’ হস্তান্তর করা হয়। পটিয়া বন্ধুসভার উপদেষ্টা, সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতায় মানবিক উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বন্ধুরা বলেন, এটি শুধু একটি উপহার নয়; বরং বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা ও মানবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হস্তান্তর অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সভাপতি ফারুক আহমেদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পটিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারহানুর রহমান বলেন, ‘একজন হাতবিহীন পত্রিকা বিক্রেতাকে এমন সম্মানজনক উপহার প্রদান নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমধর্মী মানবিক উদ্যোগ। পটিয়া বন্ধুসভার এই প্রয়াস প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়।’

প্রথম আলো পটিয়া প্রতিনিধি আবদুর রাজ্জাক পুরো উদ্যোগটির পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সাইকেলটি সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে আকসা সাইকেল ষ্টোর অ্যান্ড স্পোর্টস কর্ণার।

লিটন দের হাতে ‘বন্ধুত্বের সাইকেল’ হস্তান্তর করেন পটিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারহানুর রহমান
ছবি: বন্ধুসভা

লিটন দেকে সম্মান জানিয়ে ডাকা হলে তিনি আবেগভরা কণ্ঠে বলেন, ‘আমি পটিয়া বন্ধুসভার প্রতি সত্যিই কৃতজ্ঞ। এই সাইকেল আমার জীবনের শক্তি হয়ে থাকবে। আরও পরিশ্রম করতে চাই, আরও ভালোভাবে মানুষের কাছে পত্রিকা পৌঁছে দিতে চাই।’

লেখক ও গবেষক রশীদ এনাম বলেন, ‘এমন উদ্যোগ শুধু মানবিক নয়, সমাজে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।’

ব্যাংকার ও শিক্ষক কাজী সোহেল আহমেদ বন্ধুসভার প্রতিটি সৃজনশীল কর্মে পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি জুয়েল চৌধুরী, প্রান্ত বড়ুয়া, শিক্ষক ও সমাজকর্মী আরিফ হোসেনসহ অন্য অতিথি ও বন্ধুরা।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধু আইরিন সুলতানা, মোকারম আলী, শচীন দে, সাইদ হোসেন, পার্থ প্রতীম দাশ, জেবু চৌধুরী, হুমাইরা জান্নাত, তানাস চৌধুরী, মিফতাহুল জান্নাতসহ অনেকে।

সাধারণ সম্পাদক, পটিয়া বন্ধুসভা

