রংপুর বন্ধুসভার উদ্যোগে চারাগাছ বিতরণ
‘আর নয় প্লাষ্টিক দূষণ, জীবন বাঁচাতে বৃক্ষরোপণ’ প্রতিপাদ্যে সম্প্রতি প্রায় ৫০০ গাছের চারা বিতরণ করেছেন রংপুর বন্ধুসভার বন্ধুরা। বন্ধুদের নিজস্ব অর্থায়নে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।
কল্যাণ সংসদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাবুখাঁ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বাবুখাঁ উচ্চবিদ্যালয়ে নির্ধারিত আম, পেয়ারা ও নিমগাছের চারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন রংপুর বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক দীপ্ত তালুকদার, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল ইসলাম, বন্ধু আরঙ্গ জেব ও সৌমিত্র বর্মণসহ অন্য বন্ধুরা।