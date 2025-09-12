‘আরণ্যক’ শেখায় প্রকৃত সুখ নিহিত প্রকৃতির মধ্যে

‘আরণ্যক’ শেখায় প্রকৃত সুখ নিহিত প্রকৃতির মধ্যে
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’ প্রকৃতি, নির্জনতা ও মানুষের জীবন–প্রকৃতির সম্পর্কের এক অসাধারণ দলিল। গ্রন্থে লেখক অরণ্যের অপার সৌন্দর্য, জ্যোৎস্নার মায়াময় রাত্রি, প্রকৃতির নিস্তব্ধ শান্তি এবং গ্রামীণ জীবনের সরলতা গভীর মমতায় তুলে ধরেছেন। অরণ্যের মধ্যে থেকে তিনি অনুভব করেন প্রকৃতি কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, বরং মানুষের মনের আনন্দ ও শান্তির উৎস।
মানুষ উন্নতির পেছনে ছুটলেও প্রকৃত আনন্দ অনেক সময় হারিয়ে ফেলে। অতিরিক্ত ভোগবিলাস মনকে ভোঁতা করে দেয়, জীবন হয়ে ওঠে একঘেয়ে। প্রকৃতির কাছে ফিরে গেলে সেই আনন্দ ও সতেজতা ফিরে আসে। জীবনের দুষ্প্রাপ্য জিনিসের কৃত্রিম মূল্য মানুষের মনগড়া হলেও প্রকৃত সুখ নিহিত প্রকৃতির সান্নিধ্যে।
আরণ্যক আমাদের শেখায় প্রকৃতিকে ভালোবাসতে, নিস্তব্ধতার আনন্দ খুঁজতে ও জীবনের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে। ৪ সেপ্টেম্বর বইটি নিয়ে পাঠচক্র করে শাবিপ্রবি বন্ধুসভা। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ইউসিতে এটি অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্র সঞ্চালনা করেন প্রচার সম্পাদক সাবিনা আক্তার।