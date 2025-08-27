ছোট কাগজ ‘প্রত্যুষ’-এর বর্ষা সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন

ময়মনসিংহ বন্ধুসভা
ছোট কাগজ ‘প্রত্যুষ’-এর বর্ষা সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন
বর্ষাকে ঘিরে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য কবিতা, গান ও গল্প। প্রতিটি কৃতিত্বের মধ্যে রয়েছে বর্ষার মাধুর্য, কোমলতা ও শীতলতা। ময়মনসিংহ বন্ধুসভার নিয়মিত প্রকাশনা সাহিত্যের ছোট কাগজ ‘প্রত্যুষ’ এবার প্রকাশ করছে বর্ষা সংখ্যা। রূপকথার মতো বর্ষার গল্প, কবিতা ও অনুভবের সংকলন থাকছে।
বন্ধুদের মধ্যে লেখালেখির চর্চাকে উৎসাহিত করতে নিয়মিতভাবে সাহিত্যের ছোট কাগজ প্রত্যুষ প্রকাশ করছে ময়মনসিংহ বন্ধুসভা। ২৫ আগস্ট বিকেলে নগরীর বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে প্রত্যুষের বর্ষা সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসিমা আক্তার, ময়মনসিংহে প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক মোস্তাফিজুর রহমান, ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সভাপতি মাহমুদা মুহসিনা, ময়মনসিংহ বন্ধুসভার সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান, সহসভাপতি রোকনুজ্জামান জুয়েল, বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মঞ্জুরুল হকসহ ময়মনসিংহ বন্ধুসভার অন্য বন্ধুরা।
প্রত্যুষের বর্ষা সংখ্যায় প্রকাশনা উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক, প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক মোস্তাফিজুর রহমান ও ময়মনসিংহ বন্ধুসভার উপদেষ্টা আলী ইউসুফ। সম্পাদনা করেন ময়মনসিংহ বন্ধুসভার উপদেষ্টা মো. আবুল বাশার ও সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান।
এবারের সংখ্যায় ৯টি কবিতা, ৩টি গল্প, ১টি প্রবন্ধ, ৩টি মুক্ত গদ্য, ১টি জীবনীসহ রয়েছে সংগঠন কথা ও ফটো ফিচার। ১৭ জন বন্ধু লেখা দিয়েছেন। লেখকেরা হলেন তুরাবি তাবাসসুম, বোরহান উদ্দিন, নূরে আলম, রূপা চন্দ্র, মোস্তাফিজুর রহমান, সুস্মিতা সাহা, মুজিবুল হাসান, শাহাদাত হোসেন, ফারিয়া চৌধুরী, জান্নাতুন ফেরদৌসী, তাহমিনা হক, জাসেদুল ইসলাম, আলমাস হোসাইন, ছৈয়দ রায়হান উদ্দিন, মেহেদী হাসান, মোহাম্মদ খালিদ হাসান ও মো. আবুল বাশার।
সম্পাদনা সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক রাবিয়াতুল বুশরা ও ম্যাগাজিন সম্পাদক মুনমুন আহমেদ। অলংকরণ ও বর্ণবিন্যাস করেন আকরাম হোসেন এবং মুদ্রণে আলী ইউসুফ প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন। প্রত্যুষের মুদ্রিত শুভেচ্ছামূল্য ২০ টাকা।
সম্পাদকেরা বলেন, ‘প্রত্যুষ-এ সংখ্যায় স্থান পেয়েছে আকাশের মেঘের ভেজা চিত্র, মাটির গন্ধ, পাতার নৃত্যের রূপায়ণ এবং মনোজ্ঞ প্রেম, প্রতীক্ষা ও স্মৃতিচারণা, বর্ষার উৎসবের কথা। যাঁরা লিখেছেন, অলংকরণ ও কাজ করেছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা। আশা করি, বর্ষা সংখ্যা পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যাবে বর্ষার নরম বৃষ্টির মতো কোমল স্পর্শে। প্রত্যুষ প্রকাশে নতুন লেখক বন্ধু তৈরি হবে। লেখালেখির প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে। লেখার হাত সমৃদ্ধ হবে। ধারাবাহিকভাবে এর সংখ্যা আরও প্রকাশিত হবে।
সভাপতি, ময়মনসিংহ বন্ধুসভা