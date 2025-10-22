হাবিপ্রবি বন্ধুসভার সঙ্গে জাতীয় পর্ষদের সাংগঠনিক বৈঠক
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক করেছে জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ। ১০ অক্টোবর সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় অডিটরিয়ামে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক, নির্বাহী সভাপতি মৌসুমী মৌ, সহসভাপতি মোহাম্মদ আলী ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক, ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সভাপতি মাহমুদা মুহসিনা, সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সম্রাটসহ জাতীয় পর্ষদের অন্যান্য প্রতিনিধি ও হাবিপ্রবি বন্ধুসভার সভাপতি নাসিম আহমেদসহ অন্য বন্ধুরা।
পরিচয় পর্বের পর শুরু হয় আলোচনা। বিগত দিনে হাবিপ্রবি বন্ধুসভার নানা কার্যক্রমের প্রশংসা করে জাতীয় পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক বলেন, ‘কয়েক বছর ধরে দেশসেরা বন্ধুসভাগুলোর মধ্যে হাবিপ্রবি অন্যতম। স্বেচ্ছাসেবা, মানবিক ও সামাজিক কার্যক্রম করার পাশাপাশি আত্ম–উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আপনারা এগিয়ে যাচ্ছেন। আশা করি, আপনাদের ভালো কাজের এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে এবং সামনে আরও বিস্তৃত হবে।’
নির্বাহী সভাপতি মৌসুমী মৌ বলেন, ‘বন্ধুসভার আসল শক্তি একতা ও আন্তরিকতায়। হাবিপ্রবির বন্ধুরা সব সময় দলবদ্ধভাবে কাজ করেছে, সেটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য। আমরা চাই, প্রতিটি কর্মসূচিতে আপনাদের অংশগ্রহণ আরও বাড়ুক এবং বন্ধুসভার আদর্শ আরও ছড়িয়ে পড়ুক।’
সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক বলেন, ‘নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সমন্বয় বজায় রেখে প্রতিটি কার্যক্রমে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখলে বন্ধুসভা আরও শক্তিশালী হবে।’ এ সময় বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ দেন তিনি।
পরে হাবিপ্রবি বন্ধুসভার বন্ধুরা তাঁদের অভিজ্ঞতা, পরিকল্পনা ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময় করেন। আলোচনায় আগামী ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জাতীয় বন্ধু সমাবেশ আয়োজনের প্রসঙ্গও উঠে আসে।