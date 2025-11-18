কার্যক্রম

নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠক

লেখা:
নয়ন আহমেদ
প্রথম আলো নারায়ণগঞ্জ অফিসে বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠকছবি: বন্ধুসভা

ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও সাংগঠনিক পরিকল্পনা নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেছে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা। ১৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় প্রথম আলো নারায়ণগঞ্জ অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে বন্ধুসভার বর্তমান কার্যনির্বাহী সদস্যসহ সব সক্রিয় বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন। এতে সাংগঠনিক নিয়মকানুন, নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তীকরণ প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বন্ধুরা তাঁদের মতামত ও পরামর্শ তুলে ধরেন।

সাংগঠনিক আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার দেয়ালিকা ‘আলোকের যাত্রী’-এর পর্যালোচনা। দেয়ালিকাটির বিষয়বস্তুর মান, সজ্জা এবং সদস্যদের অংশগ্রহণের হার নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত বন্ধুরা দেয়ালিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত লেখা, কবিতা ও প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিশেষত, তরুণ লেখকদের নতুন চিন্তাভাবনা ও সৃজনশীলতা এতে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে বলে সবাই মত দেন।

শেষে সভাপতি নয়ন আহমেদ আশা প্রকাশ করে বলেন, ‘সব বন্ধুর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা ভবিষ্যতে আরও বড় সাফল্য অর্জন করবে এবং আলোকের যাত্রী হিসেবে কাজ অব্যাহত রাখবে।’

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন জয়গোবিন্দ উচ্চবিদ্যালয়ের সভাপতি কাজী তানভীর হোসেন, বন্ধুসভার উপদেষ্টা উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস, সহসভাপতি জহিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মৌন লাকি, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আবদুল হান্নান, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক ইউসুফ কবির, কার্যনির্বাহী সদস্য খায়রুজ্জামান, বন্ধু এস এ বিপ্লব প্রমুখ।

