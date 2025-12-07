স্বেচ্ছাসেবক দিবসে সাতক্ষীরা বন্ধুসভার বিশেষ আলোচনা সভা
চলতি বছরের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও আগামীর পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা সভা করেছে সাতক্ষীরা বন্ধুসভা। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস উপলক্ষে ৫ ডিসেম্বর বিকেলে প্রথম আলো সাতক্ষীরা অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন বন্ধুসভার সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় কুমার বিশ্বাস। শুরুতেই আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।
উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক ও বন্ধুসভার উপদেষ্টা কল্যাণ ব্যানার্জী। তিনি তাঁর বক্তব্যে সাতক্ষীরা বন্ধুসভার স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম, মানবিক উদ্যোগ, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও তরুণদের সম্পৃক্ততাকে সময়োপযোগী ও অনুপ্রেরণাদায়ক বলে উল্লেখ করেন। আগামীতে আরও সুসংগঠিত উদ্যোগ এবং বৃহৎ পরিসরে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।
উপস্থিত সদস্যরা বছরজুড়ে বন্ধুসভার নানা কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করেন এবং আগামী দিনে আরও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। মানবিক উদ্যোগ, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, শিক্ষামূলক আয়োজন, বইমেলা–সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী কাজে বন্ধুসভার সক্রিয় অংশগ্রহণকে গুরুত্বপূর্ণ বলে তুলে ধরেন সবাই।
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি জাহিদা জাহান, মরিয়ম কেয়া, সহসভাপতি রুহুল আমিন, কর্ণ বিশ্বাস, সাবেক সহসভাপতি রাহাতুল ইসলাম, হোসেন আলী, মলয় কান্তি মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের বিল্যাহ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম হোসেন, দপ্তর সম্পাদক নাঈমুর রহমান, বইমেলা সম্পাদক জান্নাত আলম, বন্ধু হৃদিতা আজাদ, করিমন নেছা, সুদীপ্ত দেবনাথ, শাশ্বত পার্থিব, কাজী রুবায়েত ও সারিকা সুলতানা।