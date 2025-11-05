দিনাজপুর বন্ধুসভার পাঠচক্রে ‘মাতৃভাষা ও বাংলাভাষা আন্দোলন’
লেখক আলী ছায়েদ রচিত ‘মাতৃভাষা ও বাংলাভাষা আন্দোলন’ বইটি নিয়ে পাঠচক্র করেছে দিনাজপুর বন্ধুসভা। ৩ নভেম্বর সকালে দিনাজপুরের আত্রাই নদের ভিউ পয়েন্টে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
একে একে ধারাবাহিকভাবে বইটি পাঠ করেন বন্ধুরা। জানতে পারেন মাতৃভাষার গুরুত্ব ও মর্যাদা। কালের স্রোতে দেশ ও দেশের বাইরে বহু মানুষ এই ভাষার জন্য অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছিলেন।
ভাষা চিন্তার শুধু বহন নয়, প্রসূতিও। এই ভাষার জন্য সময়ের বিবর্তনে অনেক সংগ্রাম ও লড়াই হয়েছে, তবে ধীরে ধীরে বহু ভাষা যে বিলুপ্তির পথে, তা পাঠকেরা জানতে পারেন।
১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন ও এর–পূর্ববতী সময়ের কথা খুব সাবলীলভাবে লেখক আলী ছায়েদ তুলে ধরেন। এ ছাড়া বইটি পাঠ করে বাংলাভাষার আন্দোলনসহ আসামে ভাষার জন্য সংগ্রাম, দক্ষিণ আফ্রিকায় মাতৃভাষা শিক্ষার দাবিতে আন্দোলন ও সংগ্রামের ইতিহাস জানা যায়।
পাঠচক্র শেষে সাংগঠনিক সম্পাদক বিপ্লব চন্দ্র রায় জানান, এবারের পাঠচক্রে যে নির্ধারিত বইটি পাঠ করা হয়েছে, তার লেখক দিনাজপুর বন্ধুসভার একজন উপদেষ্টা। তিনি ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক হওয়ায় তাঁর লেখনীতে ফুটে ওঠে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির উৎপত্তির নানা ইতিহাস।
সহসভাপতি আরিয়ানা চৌধুরী বলেন, ‘ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ, ভাষাসংগ্রাম, মাতৃভাষা—একসঙ্গে অনেক ইতিহাস জানতে পারলাম।’
বন্ধু প্রমোদ রায় চাকরির কারণে দিনাজপুরের বাইরে থাকলেও সুযোগ পেলেই চলে আসেন বন্ধুসভার যেকোনো অনুষ্ঠানে। তিনি বলেন, ‘কয়েক বছর পর আবারও বন্ধুসভার পাঠচক্রে যুক্ত হলাম। একসঙ্গে বই পড়ার আনন্দই অন্য রকম। বন্ধুসভা সামাজিক কাজের পাশাপাশি এ রকম পাঠচক্র অব্যাহত রাখুক, এটাই প্রত্যাশা করি।’
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক সুদর্শন চন্দ্র অধিকারী, দপ্তর সম্পাদক আল আবিক উৎস, বন্ধু রাকিব সরকার, ইমনসহ অন্যরা।
সভাপতি, দিনাজপুর বন্ধুসভা