একটি ভালো কাজ
প্রবীণদের মুখে হাসি ফোটাতে বৃদ্ধাশ্রমে একদিন
প্রবীণদের মুখে হাসি ফোটাতে এবং এক দিনের জন্য হলেও তাঁদের পাশে থাকতে বিশেষ উদ্যোগ নেয় পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সম্প্রতি তারা স্থানীয় দক্ষিণ বঙ্গ বৃদ্ধাশ্রমে দিনব্যাপী একটি মানবিক আয়োজন করে।
দিনের শুরুতেই বন্ধুসভার সদস্যরা বৃদ্ধাশ্রমে পৌঁছে প্রবীণ দাদা-দাদিদের সঙ্গে গল্প করেন, খোঁজখবর নেন এবং সময় কাটান। হাসি-আনন্দে মেতে ওঠেন সবাই। দুপুরে একসঙ্গে খাবার ভাগ করে নেওয়ার সময়টুকু যেন সবাইকে এক পরিবারের বন্ধনে বেঁধে ফেলে। পরে প্রবীণদের হাতে প্রয়োজনীয় কিছু উপহারও তুলে দেন সদস্যরা।
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সহসভাপতি দর্পন কুমার মোহন্ত বলেন, ‘আমরা অনেক সময় নিজের জীবনের ব্যস্ততায় ভুলে যাই সমাজে এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁদের একটুখানি ভালোবাসা, একটুখানি সময়ের খুব প্রয়োজন। আজকের এই আয়োজনে এসে মনে হলো, ভালো কাজের আসল তৃপ্তি অন্যের মুখে হাসি ফোটাতে পারলেই পাওয়া যায়।’
সাধারণ সম্পাদক ফারাহ্ রকিব বলেন, ‘এই দাদাদের হাসিচোখের জল সবই ভালোবাসার প্রতিফলন। এমন উদ্যোগ আমাদের ভেতরের মানুষটাকে নতুন করে জাগিয়ে তোলে।’
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নেছার আহমেদ বলেন, ‘বন্ধুসভা কেবল একটি সংগঠন নয়, বরং এটি মানবিকতার স্কুল। এখানে আমরা শিখি কীভাবে অন্যের সুখে নিজের আনন্দ খুঁজে নিতে হয়।’
কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধু জান্নাতুল ফেরদৌস, জারিন তাসনীম, ফারিয়া নাতাশা, তাসনিম ওয়াজিদ, রাইদানা খালেদ, মাহাফুজুর রহমানসহ অন্য বন্ধুরা।