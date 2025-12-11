পাঠাগার স্থাপন করল গাজীপুর বন্ধুসভা
প্রথম আলো গাজীপুর অফিস বন্ধুসভার নানা সাংগঠনিক আয়োজন, সভা ও পাঠচক্রের প্রাণকেন্দ্র হলেও এখানে একটি পাঠাগারের অভাব দীর্ঘদিন ধরেই অনুভূত হচ্ছিল। সেই থেকে বন্ধুরা সিদ্ধান্ত নেন এখানে একটি পাঠাগার স্থাপনের। অবশেষে ১১ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হলো ‘গাজীপুর বন্ধুসভা পাঠাগার’।
পাঠাগার উদ্বোধনকালে প্রথম আলো গাজীপুর প্রতিনিধি ও বন্ধুসভার উপদেষ্টা মাসুদ রানা বন্ধুদের উদ্দেশে বলেন, ‘বুকসেলফটি খুবই সুন্দর হয়েছে। এখন তোমরা প্রত্যেকে নিজের সংগ্রহ থেকে দু-একটা বই এনে রাখবে। বইয়ের মাধ্যমে ঘরটি আরও সমৃদ্ধ হবে।’
আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠাগার উদ্বোধন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ কাদির মিয়া এবং ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজের অধ্যাপক অসীম বিভাকর।
বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ কাদির মিয়া বলেন, ‘যার জ্ঞান আছে ও শিক্ষা আছে, সে অনেক বড়। বই মানুষের চিন্তাভাবনাকে বদল করে। মোবাইলে আসক্ত না হয়ে আমাদের বইয়ের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত। মোবাইলে আসক্ত হওয়ার এই যুগে আজ একটা পাঠাগার উদ্বোধন হচ্ছে, এটা খুবই আনন্দের।’
ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজের অধ্যাপক অসীম বিভাকর বলেন, ‘আমরা খুবই আনন্দিত যে আমাদের সঙ্গে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আছেন। আমরা গভীরভাবে স্মরণ করছি, একাত্তরে যাঁরা শহীদ হয়েছেন। কোন অঞ্চলের মানুষ কতটা রুচিশীল, তা একটি পাঠাগার দেখলে বোঝা যায়। পাঠাগারটি শুধু এই বছরের সেরা নয়, অনেক বছরের সেরা কাজ এটি। বাজারের সেরা বই আনতে হবে। বই মানবিক, সাহসী ও বোধগম্য হতে সাহায্য করবে।’
গাজীপুর বন্ধুসভার সভাপতি বাবুল ইসলাম বলেন, ‘বহু বছর থেকে আমাদের স্বপ্ন ছিল আর আমরা খুব করে চেয়েছিলাম আমাদের একটি পাঠাগার হবে। বন্ধুদের ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনেক ধন্যবাদ যে আপনাদের সবার সহযোগিতায় এই পাঠাগার উদ্বোধন করতে পেরেছি। খুবই ভালো লাগছে।’
বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও বইপোকা পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা কবি মাধব মন্ডল চন্দ্র বলেন, ‘একটা পাড়া বা মহল্লার যদি উন্নতি করতে চাই, তাহলে আমাদের একটি পাঠাগার দরকার। আমাদের পাঠাগারের পাশাপাশি বই দরকার। আর সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার, সেটা হলো পাঠক। পাঠাগার তৈরির মাধ্যমে একটা প্রজন্ম তৈরি করা উচিত।’
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠক হারুনুর রশিদ, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক আবিদা সুলতানা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক শাহরিয়ার মণ্ডল, প্রচার সম্পাদক সামিউল ইসলাম, বন্ধু আফরিন সুলতান, নাজমুল হোসাইন, সাব্বির আহমেদ, আরাফাত মণ্ডল, রাবেয়া আক্তার, তানিয়া আক্তার, সাব্বির আহম্মেদ, জাহিদুল ইসলাম, হৃদয় আহম্মেদ প্রমুখ।
বন্ধু, গাজীপুর বন্ধুসভা