নোয়াখালী বন্ধুসভা
হুমায়ূন আহমেদের জন্মবার্ষিকীতে পাঠচক্রের আসর
বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদের ৭৭তম জন্মবার্ষিকী ছিল ১৩ নভেম্বর। তাঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নোয়াখালী বন্ধুসভা ১৪ নভেম্বর বিকেলে প্রথম আলো নোয়াখালী অফিসে পাঠচক্রের আসর করে। বিষয় ছিল হুমায়ূন আহমেদের গল্প ‘অতিথি’।
সাংগঠনিক সম্পাদক সানি তামজীদের সঞ্চালনায় পরিচয় পর্ব শেষে বন্ধুরা হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যকর্ম ও জীবনী নিয়ে আলোচনা এবং ‘অতিথি’ গল্পের বিষয়বস্তু তুলে ধরেন।
দপ্তর সম্পাদক নয়ন চন্দ্র কুরি বলেন, ‘অতিথি’ গল্পে হুমায়ূন আহমেদ খুব সহজে মানবজীবনের জটিল আবেগ এবং সম্পর্কের টানাপোড়েন ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশেষ করে গল্পের প্রধান চরিত্র সফুরার করুণ পরিণতি পাঠকদের গভীরভাবে নাড়া দেয়।’
পাঠচক্রের শুরুতে আসন্ন শীতের আমোদপ্রিয় বিকেল নিয়ে নানা রসালাপ ও কুশল বিনিময় করেন বন্ধুরা। এরপর ছোটগল্পটি পড়ে শোনানো হয়। যেখানে মূলত ফুটে উঠেছে আমাদের সমাজের এক অন্য রকম দৃশ্যকল্প। বাঙালি সমাজের নারীদের সেই পুরাকাল থেকে স্বামীর প্রতি যে চিরায়ত সম্মান, সংসার পরিচালনা ও সব পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার দৃশ্যপট সুনিপুণভাবে এই গল্পে তুলে ধরেছেন লেখক।
বন্ধু শান্ত চন্দ্র দে বলেন, ‘আমাদের সমাজে বাঙালি নারীদের সংসারের জন্য যে আত্মত্যাগ, তা এই গল্পে খুবই স্পষ্ট। এমন গর্হিত কাজ করার পরেও স্বামী ও সন্তানের কথা ভেবে তিনি যেভাবে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন, তা খুবই স্পর্শ করেছে।’
সভাপতি উম্মে ফারহিন বলেন, ‘আগেকার দিনে নারীরা এমনভাবেই নানা রকম অসম্মান, অসদাচরণ ও অবজ্ঞার শিকার হতেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে নারীরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে জানেন। তারা নিজেদের অধিকার নিয়ে বরাবরই সোচ্চার।’
উপদেষ্টা সুমন নূর বলেন, ‘নতুন প্রজন্মের কাছে হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যকর্মকে তুলে ধরতে এবং সৃজনশীল মনন গঠনে এ ধরনের পাঠচক্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’
পাঠচক্রের আসরে আরও উপস্থিত ছিলেন সহসাংগঠনিক সম্পাদক আরাফাত শিহাব, দূর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক শাহিদুল ইসলাম, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক নজরুল ইসলাম, বন্ধু আরাফাতসহ অন্য বন্ধুরা।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, নোয়াখালী বন্ধুসভা