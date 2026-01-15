আগুনের ছাই পেরিয়ে বন্ধুসভার নতুন যাত্রায় প্রেরণা বন্ধুত্বের শক্তি

জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ ২০২৬–২৭–এর প্রথম কার্যনির্বাহী সভা
আগুনের ছাই পেরিয়ে বন্ধুসভার নতুন যাত্রায় প্রেরণা বন্ধুত্বের শক্তি
গত ডিসেম্বর মাসটি প্রথম আলো বন্ধুসভার জন্য ছিল কঠিন এক চ্যালেঞ্জ। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ আয়োজনের প্রস্তুতি যখন তুঙ্গে, তার ঠিক এক সপ্তাহ আগে দুর্বৃত্তদের আগুনে পুড়ে যায় বন্ধুসভার কেন্দ্রীয় কার্যালয়। ২৭ বছরের জমানো নথি ও সম্পদ ছাই হয়ে যাওয়ায় নির্ধারিত সময়ে সমাবেশ আয়োজন নিয়ে দেখা দেয় শঙ্কা। তবে থেমে থাকেনি বন্ধুত্বের শক্তি। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাত্র তিন দিনের প্রস্তুতিতেই সফলভাবে সমাবেশ আয়োজন সম্ভব হয়েছে।
বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ ২০২৬–২৭–এর প্রথম কার্যনির্বাহী সভায় সেই প্রসঙ্গের স্মৃতিচারণা করে সহযোগী প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পর্ষদ, ঢাকা মহানগরসহ সংশ্লিষ্ট আয়োজক কমিটি এবং অংশগ্রহণকারী সারা দেশের সব বন্ধুসভার বন্ধুদের ধন্যবাদ জানান সভাপতি জাফর সাদিক। ১৪ জানুয়ারি প্রথম আলো কার্যালয়ের সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হয়ে রাত ১০টা পর্যন্ত চলা এই সভায় জাতীয় বন্ধু সমাবেশের অভিজ্ঞতা, সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনার পাশাপাশি আগামী দুই বছরে বন্ধুসভার করণীয়, নতুন উদ্যোগ এবং সাংগঠনিক দিকনির্দেশনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
সাধারণ সম্পাদক সাইমুম মৌসুমী বৃষ্টির সঞ্চালনায় শুরুতেই তিনি বৈঠকের এজেন্ডা সবার সামনে তুলে ধরেন। সভার শুরু করেন নির্বাহী সভাপতি ফরহাদ হোসেন মল্লিক। স্বাগত বক্তব্যে তিনি ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫ আয়োজনের পেছনের গল্প তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান সফল করার পেছনে যাঁরা কাজ করেছেন, সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। ফরহাদ হোসেন মল্লিক বলেন, ‘সবাই নিজ থেকে দায়িত্ব নিয়ে প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন। এ কারণেই এত অল্প সময়ে তিন দিনের এত বড় একটি গোছানো আয়োজন সম্ভব হয়েছে।’
সভাপতি জাফর সাদিক বলেন, ‘২০২৩ সালে বন্ধু সমাবেশ আয়োজন করার একটা পরিকল্পনা ছিল। ২০২৪ সালে ভেন্যু বুকিং করার ব্যাপারে কথা বলাও হয়ে গিয়েছিল। তারপর নানা কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। ২০২৫–এ এসে সব গুছিয়ে আনার পর যখন শেষ মুহূর্তে বন্ধুসভা কার্যালয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়, তখন আসলে আমাদের কিছুই ছিল না। তারপর সবাই এগিয়ে আসে।’ এ সময় প্রস্তুতির পেছনের গল্প তুলে ধরে সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইস্পাহানি, প্রাইম ব্যাংক, ফ্রেশ, দেশি-ফুডস, বিকাশ, ইউনিমেড ইউনিহেলথ, পুষ্টি, ডেকো, বাস নেটওয়ার্ক, মাদানী হাসপাতাল, আরএকে সিরামিকস ও চ্যানেল আই এবং খাবার ও ডেকোরেশনের দায়িত্বে থাকা ফিলাপ কমিউনিকেশনকে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। পাশাপাশি ধন্যবাদ জানান গাজীপুর বন্ধুসভা ও স্কাউট সদস্যদের। আয়োজনের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা নিয়েও কথা বলেন তিনি।
প্রথম আলোর সবচেয়ে বড় শক্তি বন্ধুসভা। আর বন্ধুসভার সবচেয়ে বড় শক্তি সারা দেশের বন্ধুরা।
সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও বন্ধুসভার পৃষ্ঠপোষক আনিসুল হক। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। আনিসুল হক বলেন, প্রথম আলোর সবচেয়ে বড় শক্তি বন্ধুসভা। আর বন্ধুসভার সবচেয়ে বড় শক্তি সারা দেশের বন্ধুরা। বন্ধুরা বছরব্যাপী অসংখ্য ভালো কাজ করে থাকে। এই কাজগুলোর প্রচার–প্রচারণা বেশি বেশি করতে হবে।
সভায় আগামী দুই বছরের কর্মপরিকল্পনা করা হয়। এর মধ্যে দ্রুততম সময়ের ভেতর ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫ নিয়ে স্মরণিকা প্রকাশ, মেডিক্যাল ক্যাম্প, আন্তবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সারা দেশে সাংগঠনিক সফর বৃদ্ধি, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে বিশেষ আয়োজন, অ্যালামনাই কার্যক্রম, জব ফেয়ার, ম্যারাথন, জাতীয় দিবস এবং বিভিন্ন উৎসব উদ্যাপন উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া জাতীয় পর্ষদের সম্পাদকেরা নিজ নিজ দায়িত্বের আলোকে কী কী কাজ করতে চান, সে বিষয়ে আলোচনা ও বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন।
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের উপদেষ্টা মোহিত কামাল, সাজেদ ফাতেমী, উত্তম রয়, শরীফুল ইসলাম, আশিকুজ্জামান অভি, সহসভাপতি রুবাইয়াত সাইমুম চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী ফিরোজ, নূর-ই আলম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদা মুহসিনা বুশরা, সাংগঠনিক সম্পাদক তৌহিদ ইমাম, দপ্তর সম্পাদক আলাদিন আল আসাদ, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক আশফাকুজ্জামান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আশফাকুর রহমান, বিতর্ক ও অনুষ্ঠান সম্পাদক কামরুল ইসলাম, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক হুসাইন আল মামুন, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক ডা. কাভী সিকান্দার আলম, তথ্য ও যোগাযোগ সম্পাদক মাহফুজার রহমান, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক নাফিউর নুর, বইমেলা ও ম্যাগাজিন সম্পাদক সৌমেন্দ্র গোস্বামী, কার্যনির্বাহী সম্পাদক তাপসী রায়, শাহরিয়ার নাজিম সীমান্ত, নাঈমা সুলতানা ও আবরার জাহিন এবং ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সভাপতি হাসান মাহমুদ সম্রাট ও সাধারণ সম্পাদক অনিক সরকার।