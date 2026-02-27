কার্যক্রম

জাতীয় নারী বারোয়ারি বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২৬

বন্ধুসভা ডেস্ক
বন্ধুসভার জাতীয় নারী বারোয়ারি বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২৬

প্রথম আলো বন্ধুসভা আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত বারোয়ারি বিতর্ক প্রতিযোগিতার জন্য সারা দেশের স্নাতকোত্তর পর্যন্ত অধ্যয়নরত যেকোনো নারী শিক্ষার্থীর কাছ থেকে নিম্নলিখিত বিষয়ে ভিডিও আহ্বান করছে। প্রতিযোগিতার জন্য প্রেরিত ভিডিও মূল্যায়ন শেষে সেরা তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। এ ছাড়া সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত পাঁচজনকে বিশেষ সনদ প্রদান করা হবে।

বিতর্কের বিষয়: (যেকোনো একটি বিষয় নির্বাচন করে বিতর্ক করা যাবে)
১. পৃথিবী তাকে কোমল বলেছে...
২. বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি...
৩. অধিকার চাইলে বলা হয়...

নিয়মাবলি:
শুধু নারী বিতার্কিকেরা অংশ নিতে পারবেন।
একজন বিতার্কিক শুধু নির্বাচিত একটি বিষয়ে একবার বক্তব্য পাঠাতে পারবেন।
নির্বাচিত বিষয়ে সর্বোচ্চ ৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ডের ভিডিও বক্তব্য রেকর্ড করে প্রদত্ত ই-মেইলে গুগল ড্রাইভের লিংকটি পাবলিক অথবা অ্যানিওয়ান উইথ দ্য লিংক অ্যাকসেস পারমিশনসহ পাঠাতে হবে।
ভিডিও ধারণের সময় শুরুতেই নাম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জেলা ও বিতর্কের বিষয় উল্লেখ করে মূল বক্তব্য শুরু করতে হবে।
ভিডিও ওয়াইড ফ্রেমে (হরাইজন্টাল বা আড়াআড়ি) ধারণ করতে হবে।
কোলাহলমুক্ত, নীরব ও পর্যাপ্ত আলো পড়বে, এমন স্থানে ভিডিও ধারণ করতে হবে।
ই–মেইল বা ড্রাইভের ডেসক্রিপশন অংশে বিতার্কিকের নাম, জেলা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শ্রেণি ও মুঠোফোন নম্বর অবশ্যই লিখতে হবে।
ভিডিও পাঠানোর শেষ সময় ৩ মার্চ ২০২৬, দুপুর ১২টা।
৮ মার্চ ২০২৬ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে।

বিতর্ক প্রতিযোগিতার সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করছেন বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের বিতর্ক ও অনুষ্ঠান সম্পাদক কামরুল ইসলাম এবং ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক মনিকা ইয়াসমিন। এ ছাড়া বন্ধুসভার আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করছেন মনিকা ইয়াসমিন। আয়োজন সহযোগী হিসেবে রয়েছে রেজুভা ওয়েলনেস।

যেকোনো প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন ০১৯৫৫৫৫২০৮৮ (দুপুর ১২টা থেকে রাত ৯টা) অথবা ই-মেইল করুন [email protected] এই ঠিকানায়।

