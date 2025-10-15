নবীন বন্ধুদের বরণ করল চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
নবীন বন্ধুদের বরণ করে নিয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। ১১ অক্টোবর চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের স্কাউট ভবনের গোলাম রশিদ মিলনায়তনে এটি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় নতুন সদস্যদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন বন্ধুরা।
নবীনদের উদ্দেশে সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম বলেন, ‘বন্ধুসভার সদস্য হিসেবে আপনাদের উপস্থিতি আমাদের জন্য আনন্দের। এখানে আমরা পাঠচক্র, শিক্ষামূলক ও কল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করি। আশা করি, নতুন বন্ধুরা এসব কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন, নিজেদের দক্ষতা বাড়াবেন এবং আমাদের যৌথ উদ্যোগকে আরও সফল করে তুলতে সহায়তা করবেন।’
অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন, আজিজুর রহমান, আয়েস উদ্দিন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আনিফ রুবেদ প্রমুখ।
নবীনদের মধ্যে সাবরিন আক্তার ও তানিয়া খাতুন বক্তব্য দেন। তাঁরা জানান, বন্ধুসভার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো পাঠচক্র ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমে অংশ নিয়ে সমাজসেবা করা এবং কল্যাণমূলক কাজে অবদান রাখা।
উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি মো. আসাদুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান, নাফিউল হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, অর্থ সম্পাদক আলীউজ্জামান নূর, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক সাঈদ মাহমুদ, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক অজিফা খাতুন, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য শাকিল হোসেন, আহমেদ ওয়ালিদ, বন্ধু মুশফিক মাহাদী, শাহানিনা প্রামানিক, আবদুল হামিদসহ অন্যরা।
সাধারণ সম্পাদক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা