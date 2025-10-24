রাঙ্গুনিয়া বন্ধুসভার পাঠচক্রে কবি নজরুলের ‘কুহেলিকা’

রাঙ্গুনিয়া বন্ধুসভার পাঠচক্রে কবি নজরুলের ‘কুহেলিকা’
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত উপন্যাস ‘কুহেলিকা’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে রাঙ্গুনিয়া বন্ধুসভা। ২২ অক্টোবর উপজেলার রোয়াজারহাট এলাকায় এক সম্মেলেনকক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠচক্রে অংশ নেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও তরুণ পাঠকেরা। আলোচনায় বক্তারা বলেন, ‘কুহেলিকা’ শুধু একটি প্রেমের উপন্যাস নয়; এটি স্বাধীনতা, মানবতা ও নারী জাগরণের অগ্রদূত এক সাহিত্যকর্ম। কবি নজরুল এই উপন্যাসের মাধ্যমে সমাজের অন্ধকার দূর করার আহ্বান জানিয়েছেন।
পাঠচক্রে বন্ধুরা উপন্যাসের বিভিন্ন অংশ পাঠ করেন এবং চরিত্র মহিম ও সুরমার চিন্তাধারা নিয়ে মতবিনিময় করেন।
সাধারণ সম্পাদক সুজন কান্তি দাশের সঞ্চালনা ও এম মোরশেদ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গুনিয়া বন্ধুসভার উপদেষ্টা সনজীব সুশীল, লেখক আব্বাস হোসাইন, ফায়ার সার্ভিসের রাঙ্গুনিয়া স্টেশন লিডার জাহেদুর রহমান, বন্ধুসভার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রবিউল মোস্তফা, কার্যনির্বাহী সদস্য শরীফুল ইসলাম, বন্ধু সোহাত ও মাসুদ কবির প্রমুখ।