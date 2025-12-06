রাবি বন্ধুসভার বন্ধু সম্মাননা ও ইভাল্যুয়েশন প্রোগ্রাম

রাবি বন্ধুসভার বন্ধু সম্মাননা ও ইভাল্যুয়েশন প্রোগ্রাম
‘বন্ধু সম্মাননা ও ইভাল্যুয়েশন প্রোগ্রাম ২০২৫’ আয়োজন করেছে রাবি বন্ধুসভা। ৫ ডিসেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ার শিক্ষক লাউঞ্জে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
সাধারণ সম্পাদক রিয়াদ খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বন্ধুসভার উপদেষ্টাদের সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। পাশাপাশি সারা বছর বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত বর্তমান কমিটির সদস্যদের ‘বন্ধু সম্মাননা’ ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ক্যারিয়ার গাইডলাইন সেমিনারে সমন্বয়ক হিসেবে যুক্ত থাকা স্বেচ্ছাসেবকদেরও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানে সারা বছরের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন রাবি বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা মো. আনোয়ারুল হক, রাকিবুল ইসলাম ও তুহিনূজ্জামান, সভাপতি ফরহাদ হোসেনসহ বন্ধুসভার অন্য বন্ধুরা।
সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা