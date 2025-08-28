‘বিষাদ-সিন্ধু’ উপন্যাস নিয়ে এডাস্ট বন্ধুসভার পাঠচক্র

‘বিষাদ-সিন্ধু’ উপন্যাস নিয়ে এডাস্ট বন্ধুসভার পাঠচক্র
মীর মশাররফ হোসেন রচিত ‘বিষাদ-সিন্ধু’ উপন্যাস নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে এডাস্ট বন্ধুসভা। ২৬ আগস্ট অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাদামতলায় এটি অনুষ্ঠিত হয়।
ইয়াজিদের ক্ষমতা দখলের পটভূমিতে যে জুলুম, স্বৈরাচার ও অন্যায়ের প্রাদুর্ভাব তৈরি হয়, তারই পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম হোসেন (রা.)–এর কারাবালার যুদ্ধের বর্ণনায় সৃষ্ট ‘বিষাদ-সিন্ধু’। উপন্যাসে লেখক কারবালা যুদ্ধের পটভূমি, আত্মত্যাগ, জুলুমের বিরুদ্ধে সাহসী ইমানি দৃঢ়তা, ধর্ম, সত্য ও মানবতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার সর্বোচ্চ মহিমা ফুটিয়ে তুলেছেন।
পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন এডাস্ট বন্ধুসভার সহসভাপতি সাইফুল ইসলাম, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক মাকসুদ এলাহী, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মো. ইবরাহীমসহ অন্য বন্ধুরা।
প্রচার সম্পাদক, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা