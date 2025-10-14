সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার পাঠচক্রে লা রোশফুকোর ‘ম্যাক্সিম’
ফরাসি দার্শনিক লা রোশফুকোর ‘ম্যাক্সিম’ (বাংলা অনুবাদ করেছেন চিন্ময় গুহ) নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। ১১ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিন রোড ক্যাম্পাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম বিভাগের প্রভাষক আবদুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার আহ্বায়ক শাহারিয়া নয়ন।
নির্বাহী সদস্য নুজহাত নাছিম বইটির মূল ভাব, ভাষান্তরের সৌন্দর্য এবং চিন্ময় গুহর অনুবাদকর্মের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বইটি পড়তে পড়তে একুশ শতকের মানুষ স্তম্ভিত হয় এর অমোঘ আধুনিকতায়। সময়ের স্রোত পেরিয়ে মানুষের প্রকৃতি নির্ধারণের এই যন্ত্রণাক্ত ও নির্জন তপশ্চর্যার মূল্য আজও কমেনি। লা রোশফুকোর ‘ম্যাক্সিম’ যেন মানবমনের আয়না।
এ বইয়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় সেই শিল্পগুণ, যা ফ্রান্সের রুচি তৈরিতে সাহায্য করেছে, ফরাসি মনকে শিখিয়েছে পরিমিতি। শুধু লা ফঁতেন, রুসো, গ্যেটে, কান্ট, শোপেনহাওয়ার, নিৎশে বা আঁদ্রে জিদ নয়, এই অন্তর্দৃষ্টিময় সজীব ও সুষম বাক্যগুলো যুগে যুগে সাধারণ মানুষকেও আলোকিত করেছে। অনেকের মতে, এটি চিন্ময় গুহের শ্রেষ্ঠ অনুবাদকর্ম।
পাঠচক্র শেষে আহ্বায়ক শাহারিয়া নয়ন নতুন সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরে বলেন, পাঠচক্র কেবল বই পড়ার আসর নয়, এটি একধরনের চিন্তার চর্চা। সমাজ, মানুষ ও আত্মবোধকে নতুন দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ তৈরি করে দেয় এমন আয়োজন।
আহ্বায়ক, সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা