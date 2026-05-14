ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি বন্ধুসভা
ভালো বই ও সুন্দর আলোচনা বদলে দিতে পারে ভাবনার জগৎ
কথাসাহিত্যিক আনিসুল হকের বিখ্যাত উপন্যাস ‘মা’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি বন্ধুসভা। ১২ মে ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে পাঠচক্রের আসর অনুষ্ঠিত হয়।
অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইস্টার্ন বন্ধুসভার উপদেষ্টা এ বি এম এহসান উল্লাহ খাঁন ও আইন বিভাগের শিক্ষক তানভীর মাহতাব। বইপড়া নিয়ে তানভীর মাহতাব বলেন, ‘একটি ভালো বই, একটি সুন্দর আলোচনাই বদলে দিতে পারে ভাবনার জগৎ।’
পাঠচক্রে আলোচনায় উঠে আসে মুক্তিযুদ্ধ, মায়ের অসীম ত্যাগ, অপেক্ষা, ভালোবাসা ও একজন মায়ের হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতির গল্প। বইটির প্রতিটি অধ্যায় যেন আমাদের ইতিহাস ও মানবিকতার সামনে নতুন করে দাঁড় করিয়েছে।
অংশগ্রহণকারী বন্ধুরা নিজেদের অনুভূতি, প্রিয় অংশ ও উপন্যাসটির সামাজিক ও মানবিক দিক নিয়ে মতামত ভাগাভাগি করেন।
