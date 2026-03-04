মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই প্রচেষ্টা আনন্দের ও গর্বের

ঢাবি লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং বন্ধুসভা
মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই প্রচেষ্টা আনন্দের ও গর্বের
রমজানের সৌহার্দ্য, ভাগাভাগি আর ভালোবাসার আনন্দ ছড়িয়ে দিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং বন্ধুসভা আয়োজন করে ‘ইফতার মাহফিল ও সহমর্মিতার ঈদ’। ২৮ ফেব্রুয়ারি ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অডিটোরিয়ামে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেয় হাজারীবাগ এলাকার প্রান্তিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা ৩৫ জন এতিম ও পথশিশু।
ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামটি যেন সেদিন হয়ে উঠেছিল এক ছোট্ট উৎসবের জায়গা। শিশুরা এসেছিল উচ্ছ্বাস নিয়ে, আর বন্ধুসভার সদস্যরা তাদের স্বাগত জানান আন্তরিকতা ও ভালোবাসায়। সবাই একসঙ্গে বসে ইফতার করে, কেউ কারও আলাদা নয়, সবাই যেন একই পরিবারের সদস্য।
শুধু ইফতার আয়োজনেই সীমাবদ্ধ থাকেননি বন্ধুরা, ‘সহমর্মিতার ঈদ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে শিশুদের মধ্যে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নিতে দেওয়া হয় সামান্য সালামি। পাশাপাশি তাদের পড়াশোনায় আগ্রহী করে তুলতে খাতা ও কলম উপহার দেওয়া হয়।
বন্ধুরা জানান, এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের মধ্যে ভালোবাসা, সম্মান ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা; যাতে তারা নিজেদের সমাজের অংশ হিসেবে অনুভব করতে পারে এবং শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে শেখে। কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেন বন্ধুসভার সদস্য, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অ্যালামনাইরা।
ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির পরিচালক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, ‘বন্ধুসভা ধারাবাহিকভাবে এ ধরনের সহমর্মিতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই প্রচেষ্টা আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের।’ ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রমে পাশে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি।
বন্ধুসভার সভাপতি মহিব উল্ল্যাহ চৌধুরী বলেন, ‘সবার সহযোগিতায় আমরা আজ এই বাচ্চাগুলোর মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। তবে এটিই আমাদের শেষ নয়; এর ধারাবাহিকতায় আগামী সপ্তাহের মধ্যেই শিশুদের ঈদের আনন্দ দিগুণ করতে আরও কিছু আয়োজনের চিন্তাভাবনা আছে।’
কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করেছেন ঢাবি লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং বন্ধুসভার সহসভাপতি বহ্নি দে ও ওমর আবদুল্লাহ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দা নিগার সুলতানা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মৃন্ময়ী রায় ও অর্ণব হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোন্তাসীর চৌধুরী, সহসাংগঠনিক সম্পাদক মুমতাহিনা শারমিন, অর্থ সম্পাদক সাব্বির রহমান, দপ্তর সম্পাদক মাহমুদ আল মাহিম, প্রচার সম্পাদক রাফিয়া অধিরা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক দোলা রানী কুণ্ডু, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক প্রত্যাশা লাবণী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক রাসনা হাসান, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক শাহিদুল ইসলাম, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক রানা হোসেন, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক জয় পাল, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক সাকিব আহমেদ, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক প্রীতিলতা সরকার, ম্যাগাজিন সম্পাদক কানিজ ফাতিমা, বইমেলা সম্পাদক জাবির আল হাসান, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক সাদিয়া রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সবুর আহমেদ ও মো. জাওয়াদ হাসান।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, ঢাবি লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং বন্ধুসভা