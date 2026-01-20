বন্ধুদের নিয়ে নতুম উদ্যমে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়

জবি বন্ধুসভা
বন্ধুদের নিয়ে নতুম উদ্যমে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার ২৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬-এর পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। এ উপলক্ষে ১৪ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রথম কার্যনির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আসন্ন কার্যপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।
কমিটি ঘোষণা করেন উপদেষ্টা এস এম শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, ‘বন্ধুসভা কেবল একটি সংগঠন নয়, এটি মানবিকতা, মূল্যবোধ ও সৃজনশীল চর্চার একটি প্ল্যাটফর্ম। নবনিযুক্ত কমিটির কাছে আমার প্রত্যাশা—তারা সততা, নিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক চেতনা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও ইতিবাচক নেতৃত্ব গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। একই সঙ্গে ক্যাম্পাসে গঠনমূলক ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রথম আলো বন্ধুসভাকে আরও গতিশীল করবে বলে আমি আশাবাদী।’
২০২৬ কার্যনির্বাহী বছরের জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান, সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী তারেক হাসান।
কমিটিতে অন্য সদস্যরা হলেন—
সহসভাপতি নাহিন জামান সিদ্দিকী ও ইফতিখার আলম; যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাহাত মাহফুজ ও সোনিয়া আক্তার; সাংগঠনিক সম্পাদক ফারদিন ইসলাম, সহসাংগঠনিক সম্পাদক নূর ইলাহী ও আশিকুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক সোহাগ মিয়া, দপ্তর সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন, প্রচার সম্পাদক মোছা. হ্যাপি, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক মিরাজ খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক তানজিন হাসান, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক জাফিরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক জিলানী হাসান, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক আল মামুন, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক সাকিব আহমেদ, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাবরিন জাহান খান, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক আবিদ হাসান, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক অনিমা ফেরদৌসী, ম্যাগাজিন সম্পাদক আশিক হোসেন, বইমেলা সম্পাদক জান্নাতুল মাওয়া, কার্যনির্বাহী সদস্য নাজমুল হক ও রানা ইসলাম।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা আগের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কাজ চালিয়ে যাবে জানিয়ে সভাপতি নুসরাত জাহান বলেন, ‘নতুন সদস্যদের হাত ধরে ক্যাম্পাসে সংগঠনের সাহিত্যসংশ্লিষ্ট কাজ ছাড়াও বিস্তৃতি বাড়াতে আরও কাজ করবে এবারের কমিটি। সংগঠনের গতি বাড়াতে যা যা প্রয়োজন, তা–ই করতে আমরা কাজ করে যাব।’
সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান বলেন, ‘প্রথম আলো বন্ধুসভা সর্বদা কল্যাণ ও ভালো কাজে নিযুক্ত থাকে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা সেই কল্যাণের অংশীদার। নতুম উদ্যমে এগিয়ে যেতে সব বন্ধুদের নিয়ে একসঙ্গে কাজ করে যাব আমরা।’
সাধারণ সম্পাদক, জবি বন্ধুসভা