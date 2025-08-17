খুলনা বন্ধুসভা
‘পাঠচক্র শেখার পথে সহযাত্রী’
পাঠচক্রের গুরুত্ব ও ভূমিকা নিয়ে সাংগঠনিক সভা করেছে খুলনা বন্ধুসভা। ১৬ আগস্ট প্রথম আলোর খুলনা অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারজানা যুথির সঞ্চালনায় সভায় সভাপতি কাজী মাসুদুল আলম বলেন, ‘পাঠচক্র শেখার পথে সহযাত্রী। এর মাধ্যমে ভাষা বেঁচে থাকবে, সাহিত্য বেঁচে থাকবে। তাই বন্ধুদের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে পাঠচক্রের গুরুত্ব অপরিসীম।’
বন্ধু সৌরভ ঘোষ বলেন, ‘বন্ধুসভার সদস্যরা পাঠচক্রের মাধ্যমে সপ্তাহে একদিন ছোটগল্প, উপন্যাস ও কবিতা পাঠ করে থাকে। এ উদ্যোগ বাঙালি সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে অনবদ্য অবদান রাখছে এবং আমাদের মতো তরুণদের মাধ্যমে তা পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে।’
সভায় আলোচনা হয় শিখো—প্রথম আলো জিপিএ-৫ কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন নিয়েও। উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা বনানী আফরোজা, সহসভাপতি এম এম মাসুম বিল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক আসফিক আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক রহমাতুল্লাহ, অর্থ সম্পাদক ইমন মিয়া, বন্ধু শেখ হাফিজুর রহমানসহ অন্য বন্ধুরা।