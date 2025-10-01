দোহায় বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কাতার বন্ধুসভার সৌজন্য সাক্ষাৎ

দোহায় বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কাতার বন্ধুসভার সৌজন্য সাক্ষাৎ
কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এইচ ই মোহাম্মদ হযরত আলী খানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে কাতার বন্ধুসভার প্রতিনিধিদল। গত ২৯ সেপ্টেম্বর দোহায় বাংলাদেশ দূতাবাসে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব (রাজনৈতিক-২) ও চ্যান্সারি প্রধান মো. নাসির উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।
সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধিদলটি কাতারে বসবাসরত প্রবাসী তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে আগামী ৩ অক্টোবর কাতার বন্ধুসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশেষ কর্মশালার বিষয়ে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন। কর্মশালার বিষয় ‘কাতারে কীভাবে সফল উদ্যোক্তা হবেন?’।
কর্মশালায় কাতারপ্রবাসী বাংলাদেশি সফল ব্যবসায়ীরা তরুণদের জন্য দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করবেন। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রদূতকে অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন কাতার বন্ধুসভার উপদেষ্টা আবজল আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রিফাত, সাংগঠনিক সম্পাদক সত্য রায়, সহসাংগঠনিক সম্পাদক ইবরাহিম মাহমুদ, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ জিহাদ, ম্যাগাজিন সম্পাদক ওমর ফারুক ও বন্ধু মামুন।
সভাপতি, কাতার বন্ধুসভা