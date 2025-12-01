শাবিপ্রবি বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠক
বিগত সময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া বিভিন্ন কর্মসূচির পর্যালোচনা ও নতুন কমিটি গঠন নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করেছে শাবিপ্রবি বন্ধুসভা। ২৭ নভেম্বর দুপুরে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ৫০১ নম্বর কক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে বন্ধুসভার চলমান কার্যক্রম, আসন্ন আয়োজন, প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ‘একটি ভালো কাজ’-এ প্রথমবারের মতো সেরা দশে স্থান পাওয়া ও ক্যাম্পাসে সামাজিক উদ্যোগ আরও বিস্তারের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ ছাড়া সদস্যদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, নতুন উদ্যোগ গ্রহণ, নতুন সদস্য সংগ্রহ এবং সংগঠনকে আরও সক্রিয় করার পরিকল্পনাও গৃহীত হয়।
প্রথম আলোর শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি নোমান মিয়া বলেন, ‘বছরব্যাপী নানা ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে বন্ধুসভা তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিল। এ জন্য প্রথমবারের মতো শাবিপ্রবি বন্ধুসভা সেরা দশে স্থান করে নিয়েছে। ভবিষ্যতেও বন্ধুরা তাদের আগ্রহকে ত্বরান্বিত করে এগিয়ে যাবে।’
শাবিপ্রবি বন্ধুসভার সভাপতি শাফিনুর ইসলাম বলেন, ‘এ বছর আমরা চেষ্টা করেছি কিছু ব্যতিক্রমী কাজ করার। আগামী দিনে আমরা আরও সুন্দর সুন্দর কাজ বন্ধুসভাকে উপহার দিতে পারব। বন্ধুসভার কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল ও শিক্ষার্থীবান্ধব করতে সবাই একসঙ্গে কাজ করব।’
বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মৃদুল রাজবংশী, প্রচার সম্পাদক সাবিনা আক্তার, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক ইয়ারমিন আক্তার, বন্ধু জনি জান্নাত, তাওহীদুল ইসলাম, আলামিন ইসলাম, মোস্তাকিম বিল্লাহ, নোশিন নাওয়ার, রিচি আক্তার, কাজী জান্নাত, দূর্জয়, জান্নাতুল ফেরদৌস, জোনাকি আক্তারসহ অন্য বন্ধুরা।
বন্ধু, শাবিপ্রবি বন্ধুসভা