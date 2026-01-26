‘আমরা মাথা নোয়াইনি, মাথা নোয়াব না’

প্রথম আলো প্রতিনিধিদের সঙ্গে বন্ধুসভার যৌথসভা
‘আমরা মাথা নোয়াইনি, মাথা নোয়াব না’
সংবাদপত্রের কাজের পাশাপাশি প্রতিনিধিদের প্রথম আলোর অন্যান্য কাজও করতে হয়। তাঁরা অনেক কাজ করেন। তাঁদের কাজের ফলেই প্রথম আলো অনেক দিকে সফল হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বন্ধুসভার এই পর্যায়ে আসার পেছনেও প্রতিনিধিদের অনেক ভূমিকা। এ বিষয়ে প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান বলেন, ‘আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সফল করার পেছনে বন্ধুসভার অনেক অবদান। প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বন্ধুদেরও অনেক ধন্যবাদ। প্রতিনিধি এবং স্থানীয় বন্ধুসভা একত্রে আমাদের একটা বড় শক্তি।’
সারা দেশের প্রথম আলো প্রতিনিধিদের সঙ্গে বন্ধুসভার প্রতিনিধিদের বিশেষ ভার্চ্যুয়াল সভায় যুক্ত হয়ে এ কথা বলেন প্রথম আলো সম্পাদক। ২৫ জানুয়ারি বিকেলে যৌথ এই সভার আয়োজন করে বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ। সম্পাদক মতিউর রহমান বলেন, ‘বন্ধুসভা, কিশোর আলো, বিজ্ঞানচিন্তা, প্রথম আলো ট্রাস্ট—সবাই মিলে আমরা অনেক বড় শক্তি। এই শক্তি একত্র হয়ে তরুণদের মধ্যে ভালো কাজের উদ্দীপনা ছড়িয়ে দিতে হবে।’
বন্ধুসভায় আরও সময় দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বন্ধুদের উদ্দেশে প্রথম আলো সম্পাদক বলেন, ‘ক্যারিয়ারবিষয়ক কাজ ছাড়াও বই পড়া, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, বিতর্ক—এগুলো বেশি বেশি করতে হবে, জোর দিতে হবে। বন্ধুদের নিজেদের যোগ্যতা বাড়াতে হবে।’ এ সময় নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫ সফলভাবে শেষ হওয়ায় এর প্রশংসাও করেন তিনি।
প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও বন্ধুসভার পৃষ্ঠপোষক আনিসুল হক বলেন, ‘শুধু বই পড়া, ম্যাগাজিন প্রকাশ, শিল্প–সাহিত্যচর্চার মধ্যে আমরা এখন আর সীমাবদ্ধ নেই। বন্ধুসভা এখন ক্যারিয়ার, এআইসহ বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম করছে। আবার শুধু ক্যারিয়ারভিত্তিক সংগঠন বানানো যাবে না। বই পড়া, পাঠচক্র, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, মানবিক সহায়তা—সবই গুরুত্বপূর্ণ। সব মিলিয়ে আমরা আমাদের কাজ ৩৬০ ডিগ্রি করব।’
আনিসুল হক বলেন, ‘আমরা মাথা নোয়াইনি, মাথা নোয়াব না।’ সবার উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘বন্ধুসভায় যাতে তরুণেরা বেশি থাকে, শিক্ষার্থী বেশি থাকে। বন্ধুরা যাতে কাজেকর্মে, আচরণে সাংস্কৃতিক মানুষ হয়। প্রচুর নারী সদস্য রাখতে হবে। আমাদের ইনক্লুসিভ হতে হবে। সহনশীলতা, মানবিকতা, মুক্তচিন্তার চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। একটা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে।’
সাংগঠনিক শৃঙ্খলার বিষয়ে আনিসুল হক বলেন, ‘বন্ধুসভার কাজের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এমন কোনো সংগঠনের সঙ্গে বন্ধুরা যুক্ত হতে পারবেন না। আর এমন কোনো সংগঠনে যুক্ত থাকলে বন্ধুসভায় থাকা যাবে না। একই সঙ্গে বন্ধুসভার সাবেক কিংবা বর্তমান কোনো বন্ধুর পরামর্শে যেকোনো কাজ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।’
সভায় যুক্ত ছিলেন প্রথম আলোর আঞ্চলিক সংবাদবিষয়ক সম্পাদক তুহিন সাইফুল্লাহ। এ ধরনের যৌথ সভা মাঝেমধ্যেই আয়োজনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন তিনি।
প্রথম আলো প্রতিনিধিদের অভিবাদন জানিয়ে বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক বলেন, ‘যাঁরা বন্ধুসভা করছি, আমরা আসলে সবাই স্বেচ্ছাসেবক। স্থানীয় বন্ধুসভাগুলোতে যোগাযোগের মূল মাধ্যম আপনারা। আপনাদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত সহযোগিতা পাই বলেই সহজে কাজ করতে পারছি।’
পরে বন্ধুসভার বন্ধুদের উদ্দেশেও কথা বলেন জাফর সাদিক। যেখানে উঠে আসে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ, স্থানীয়ভাবে তহবিল সংগ্রহ করে কীভাবে অনুষ্ঠান আয়োজন করা যায়, সাংগঠনিক সফর, কীভাবে জাতীয় পর্ষদের নেতৃত্বে সারা দেশে কার্যক্রম পরিচালিত হয়সহ নানা আলোচনা। এ সময় বন্ধুরা বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। সেগুলোরও উত্তর দেন সভাপতি।
নির্বাহী সভাপতি ফরহাদ হোসেন মল্লিক বিগত দুই বছরে সারা দেশের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। কাজের ক্ষেত্রে প্রথম আলোর সব প্রতিনিধির কাছ থেকে সর্বোচ্চ সহায়তা পান উল্লেখ করে তিনি তাঁদের প্রতি আহ্বান জানান, যাঁদের কার্য এলাকায় বন্ধুসভা নেই, সেখানে যেন বন্ধুসভা খোলার ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া তাঁর আলোচনায় উঠে আসে সারা দেশে বন্ধুসভার নতুন কমিটি গঠন, জেলা–বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সামঞ্জস্যতা, অ্যালামনাইদের বন্ধুসভার কাজে যুক্ত করা, প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলেমিশে বন্ধুদের কাজ করা, বইমেলা আয়োজনসহ বিভিন্ন বিষয়।
সাধারণ সম্পাদক সাইমুম মৌসুমী বৃষ্টি কথা বলেন বন্ধুসভার সাংগঠনিক সফর নিয়ে। এরই মধ্যে নাটোরে সাংগঠনিক সফর করেছে জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের প্রতিনিধিদল। শিগগিরই সারা দেশের অন্যান্য বন্ধুসভায় এই সফর করা হবে বলে জানান তিনি।
সভায় বন্ধুসভা নিয়ে স্থানীয় প্রতিনিধিরাও তাঁদের মতামত তুলে ধরেন। কথা বলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পটিয়া, চাঁদপুর, পাবনা, খুলনা, দিনাজপুর, গাজীপুর, মাদারীপুরসহ বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি, নিজস্ব প্রতিবেদক ও সংবাদদাতারা। যেখানে উঠে আসে স্থানীয় বন্ধুসভার সঙ্গে জাতীয় পর্ষদের যোগাযোগ বাড়ানো, কার্যক্রমের জন্য তহবিল সংগ্রহ, কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরামর্শসহ বিভিন্ন বিষয়।
প্রতিনিধিদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক বলেন, বন্ধুসভার সব ভালো কাজের সংবাদ প্রথম আলো অনলাইন, প্রিন্ট ও বন্ধুসভার অনলাইনে পাঠাতে হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এসব কাজের প্রচার বেশি বেশি করতে হবে।