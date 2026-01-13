সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভা
সিরাজগঞ্জে সাংবাদিক এনামুল হক স্মরণসভা
প্রথম আলোর সিরাজগঞ্জের সাবেক প্রতিনিধি এনামুল হকের (খোকন) সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভার উদ্যোগে ৯ জানুয়ারি বিকেলে পৌর শহরের সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স চত্বরে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় অতিথিরা এনামুল হকের দীর্ঘ কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করেন এবং মরহুমের আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া করা হয়।
উপস্থিত ছিলেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নরেশ চন্দ্র ভৌমিক, জ্ঞানদায়িনী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আইয়ুব আলী, সিরাজগঞ্জ নজরুল একাডেমির আজীবন সদস্য প্রদীপ সাহা, সাংবাদিক আরিফুল গণি, সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভার উপদেষ্টা আবদুস সালাম, মাহবুবুর রহমান, সভাপতি আবুল কাশেম, সাধারণ সম্পাদক বিপুল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক রাসেল শেখ, অর্থ সম্পাদক নাঈম শেখ, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক নাজমুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আলহাম উদ্দিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাথী খাতুন প্রমুখ।
নরেশ চন্দ্র ভৌমিক বলেন, ‘এনামুল হক খোকন সংবাদ সংগ্রহের জন্য অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে একদম মাঠপর্যায়ে গিয়ে প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে কথা বলতেন। এই জেলার প্রত্যন্ত প্রতিটি গ্রামে মানুষ তাঁকে ভালো সাংবাদিক হিসেবে চিনতেন ও জানতেন।’
আইয়ুব আলী বলেন, ‘আমরা খোকন ভাইয়ের কাছে শিখেছি, কীভাবে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের সঙ্গে মিশে তাঁদের সুখ-দুঃখের সাথি হওয়া যায়। কীভাবে তাঁদের মুখে হাসি ফোটানো যায়।’
২০১৮ সালের ১৭ নভেম্বর মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন এনামুল হক। ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি পরের বছরের ৯ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।