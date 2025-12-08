‘সবার মধ্যে সম্প্রীতির ভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে’

চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
‘সবার মধ্যে সম্প্রীতির ভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে’
বার্ষিক মূল্যায়ন সভা করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। গত ২৯ নভেম্বর বিকেলে জেলা শহরের শহীদ সাটু হলের প্রমিত কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় বন্ধুসভার সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়ামের সভাপতিত্বে সারা বছরের কার্যক্রম তুলে ধরেন সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন। আলোচনা করেন উপদেষ্টা শফিকুল আলম, আনোয়ার হোসেন, মনোয়ারা খাতুন, সহসভাপতি ফারাহ্ উলফাৎ রহমান, মাহমুদুল হাসান, অর্থ সম্পাদক আলীউজ্জামান নূর, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, দপ্তর সম্পাদক আসেফ উৎস, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য আহমেদ ওয়ালিদ, বন্ধু রামিজ আহমেদ, সাবরিন আখতার, মানসুরা খাতুন প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান।
আলোচনায় বক্তারা বলেন, ‘বন্ধুসভার সারা বছরের কার্যক্রমগুলো খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। বিশেষ করে নিয়মিত পাঠচক্রের ফলে বন্ধুরা বিশ্বসভ্যতা থেকে শুরু করে নানা লেখকের নানা ধরনের বই পড়েছে। আলোচনা করেছে। জেনেছে, শিখেছে সমাজব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, দার্শনিক অবস্থার প্রেক্ষাপটসহ নানা বিষয়। বন্ধুরা সামাজিক বৈষম্য ভাঙতে হরিজনদের সঙ্গে আনন্দ-আড্ডার মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী কর্মযজ্ঞে অংশ নিয়েছে। অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে। নানা বিষয় ও ব্যক্তিকে নিয়ে করেছে আলোচনা, কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ। বন্ধুদের এই প্রাণবন্ত আয়োজনগুলো অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। আগামী বছর যেন বন্ধুসভা আরও ভালোভাবে এগিয়ে যেতে পারে, সেদিকে সবাইকে লক্ষ রাখতে হবে। সবার মধ্যে সম্প্রীতির ভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।’
শেষে ২০২৬ সালের জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।
অর্থ সম্পাদক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা