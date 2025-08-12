মানসিক দক্ষতা বাড়াতে ক্যাসল ক্ল্যাশ ২.০

পবিপ্রবি বন্ধুসভা
মানসিক দক্ষতা বাড়াতে ক্যাসল ক্ল্যাশ ২.০
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মানসিক দক্ষতা বাড়াতে দ্বিতীয়বারের মতো দাবা প্রতিযোগিতা ‘ক্যাসল ক্ল্যাশ ২.০’ আয়োজন করেছে পবিপ্রবি বন্ধুসভা। ৯ আগস্ট পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ২৫ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা সুইস ম্যাচ টুর্নামেন্ট পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। মোট পাঁচটি রাউন্ডের মধ্য দিয়ে চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণ করা হয়।
এতে উপস্থিত ছিলেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর এবং আইন বিভাগের চেয়ারম্যান আবদুর রহিম। তিনি বলেন, ‘এমন প্রতিযোগিতা নিয়মিত হওয়া উচিত। পড়াশোনার পাশাপাশি এ ধরনের আয়োজনে অংশগ্রহণ শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কমাতে প্রচুর সাহায্য করে। এ ছাড়া অন্যান্য প্রতিযোগিতা ও অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম যেমন সেমিনার, পাঠচক্র, সেশনও আয়োজন করা যেতে পারে।’
প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হন নিউট্রিশন ও ফুড সায়েন্স বিভাগের সাইমুম হাসিব, প্রথম রানারআপ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এজাজ মাহমুদ ও দ্বিতীয় রানারআপ হয়েছেন একই বিভাগের শিক্ষার্থী টি এম আবির।
চ্যাম্পিয়ন সাইমুম হাসিব অনুভূতি জানান, ‘আজ এখানে যাঁরা অংশ নিয়েছেন, সবাই চমৎকার খেলেন। তাঁদের পেছনে ফেলে ওপরে আসাটা আমার নিজের জন্য বিস্ময়কর। গতবারের প্রতিযোগিতায়ও ছিলাম। তবে সেবার ফাইনালে কোয়ালিফাই করতে পারিনি। এবার চ্যাম্পিয়ন হলাম। প্রথম আলো বন্ধুসভাকে ধন্যবাদ।’
প্রথম রানারআপ এজাজ মাহমুদ বলেন, নিয়মিত এ রকম প্রতিযোগিতা আয়োজন করা উচিত। এর মাধ্যমে মস্তিষ্ক সতেজ করার একটা সুযোগ থাকে।
আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন পবিপ্রবি বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি আতিক রাহাত, সাবেক সহসভাপতি ফারিহা তাসমিম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফারদিন রহমানসহ বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, পবিপ্রবি বন্ধুসভা