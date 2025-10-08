হাতে-কলমে গ্রাফিক ডিজাইন শেখাতে কর্মশালা, যা থাকছে
দেশি-ফুডসের সহযোগিতায় প্রথম আলো বন্ধুসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দিনব্যাপী কর্মশালা ‘গ্রাফিক ডিজাইন: কিক অব ফর বিগেনার্স’, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা হাতে-কলমে শিখবেন গ্রাফিক ডিজাইনের মূলনীতি, সফটওয়্যার ব্যবহার এবং আধুনিক ভিজ্যুয়াল কমিউনিকেশনের ভাষা।
ডিজাইন এখন যোগাযোগের নতুন ভাষা
বর্তমান সময়কে বলা যায় ভিজ্যুয়াল কমিউনিকেশনের যুগ। আমরা যত তথ্য পাই, যত পণ্য চিনে রাখি, কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যা দেখি—সবই এখন ভিজ্যুয়াল কনটেন্টের মাধ্যমে। একসময় যেখানে লেখা ছিল প্রকাশের প্রধান মাধ্যম, সেখানে এখন একটি ভালো ডিজাইন মুহূর্তেই মানুষকে আকর্ষণ, প্রভাবিত, এমনকি অনুপ্রাণিতও করতে পারে।
সাম্প্রতিক একটি আন্তর্জাতিক জরিপ অনুযায়ী, বিশ্বের ৮০ শতাংশ ব্র্যান্ড এখন ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট মার্কেটিংয়ে জোর দিচ্ছে। গ্লোবাল ক্রিয়েটিভ মার্কেটের মূল্য দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (Statista, 2024)। অর্থাৎ ডিজাইন এখন শুধু নান্দনিকতার বিষয় নয়, বরং এটি একটি অর্থনীতি, একটি ক্যারিয়ার এবং একটি শক্তিশালী চিন্তার প্রকাশ।
বন্ধুসভার এ আয়োজনটি মূলত নতুনদের জন্য। যাঁরা সৃজনশীলতার প্রতি আগ্রহী, কিন্তু কোথা থেকে শুরু করবেন তা নিয়ে দ্বিধায় আছেন।
কর্মশালায় আলোচনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে শেখানো হবে—
- গ্রাফিক ডিজাইন কী
- ডিজাইন করার আগে কীভাবে ভাবতে হয়
- একজন ডিজাইনার কীভাবে গল্প বলেন
- আমাদের জীবনে ডিজাইনের বাস্তব প্রয়োগ কোথায় কোথায়
কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা অ্যাডব ফটোশপ ও অ্যাডব ইলাস্ট্রেটর সফটওয়্যারের প্রাথমিক টুলস, ইন্টারফেস ও কাজের ধরন হাতে-কলমে জানবেন। তাঁরা শিখবেন কীভাবে একটি সাধারণ ধারণা থেকে একটি ভিজ্যুয়াল পোস্টার, লোগো বা সোশ্যাল মিডিয়া কনটেন্টে রূপান্তর করা যায়।
ব্র্যান্ড বিল্ডিং ও ভিজ্যুয়াল কমিউনিকেশনের যুগল নৃত্য
আজকের বিশ্বে যে ব্র্যান্ডগুলো সামনে আছে তারা শুধু পণ্য বিক্রি করে না, গল্প বলে। অ্যাপল, নাইকি, কেএফসি কিংবা পেপসি প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষের মনে জায়গা করে নিচ্ছে ভিজ্যুয়াল স্টোরিটেলিংয়ের মাধ্যমে।
সৃজনশীল আত্মবিশ্বাসের পথে প্রথম পদক্ষেপ
কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীরা একটি ছোট অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করবেন—যেখানে তাঁরা নিজের ভাবনা, পছন্দের রং এবং ব্যক্তিত্বকে ভিজ্যুয়াল আকারে উপস্থাপন করবেন। এই অনুশীলন তাঁদের কেবল টেকনিক্যাল দক্ষতা বাড়াবে না, বরং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকেও শক্তিশালী করবে।
গ্রাফিক ডিজাইন শেখা মানে শুধু ছবি আঁকা নয়, বরং দেখা শেখা—দুনিয়াকে নতুনভাবে দেখা, ব্যাখ্যা করা এবং তা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া। বন্ধুসভার এই আয়োজন তাই একটি নতুন প্রজন্মের জন্য এক উজ্জ্বল সূচনা—একটি কিক অফ, যেখান থেকে শুরু হবে কল্পনার ডানা মেলা; রঙে, রেখায় ও ভাবনায় ভরা এক সৃজনশীল যাত্রা।
কর্মশালা পরিচালনায় থাকবেন শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজির শিক্ষক ও ইন্ডাস্ট্রি প্রফেশনালস সামছুদ্দোহা সাফায়েত।
কর্মশালায় রেজিস্ট্রেশন কীভাবে করব?
কেবল বন্ধুসভার বন্ধুরাই অংশ নিতে পারবেন। রেজিস্ট্রেশন ফি ১৫০ টাকা। রেজিস্ট্রেশনের শেষ সময় ১৫ অক্টোবর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট। রেজিস্ট্রেশন করুন এই লিংকে।