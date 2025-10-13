কার্যক্রম

চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার শারদীয় আড্ডা

আলীউজ্জামান নূর
শহরের স্কাউট ভবনের গোলাম রশিদ মিলনায়তনে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার শারদীয় আড্ডাছবি: বন্ধুসভা

রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন, কবিতা আবৃত্তি, নাচ, গান ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে ‘শারদীয় আড্ডা’ আয়োজন করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। ১১ অক্টোবর বেলা সাড়ে ১১টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের স্কাউট ভবনের গোলাম রশিদ মিলনায়তনে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাগত বক্তব্য দেন চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক আনোয়ার হোসেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন বন্ধুসভার সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম, সাবেক সহসভাপতি সাংবাদিক রবিউল হাসান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আনিফ রুবেদ, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক ওজিফা খাতুন, বন্ধু তানিয়া খাতুন ও সাবরিন আক্তার।

শারদীয় আড্ডা শেষে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার বন্ধুরা
ছবি: বন্ধুসভা

কবিতা আবৃত্তি করেন উপদেষ্টা আজিজুর রহমান, আয়েস উদ্দিন, ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান। রবীন্দ্রসংগীত ‘তোমার মোহনো রূপে’ পরিবেশন করেন বন্ধু রামিজ আহমেদ। নৃত্য পরিবেশন করেন ওজিফা খাতুন ও রামিজ আহমেদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ নাফিউল হাসান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি মো. আসাদুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, অর্থসম্পাদক আলীউজ্জামান নূর, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক সাঈদ মাহমুদ, কার্যনির্বাহী সদস্য শাকিল হোসেন, আহমেদ ওয়ালিদ, বন্ধু মুশফিক মাহাদী, শাহানিনা প্রামানিক, আবদুল হামিদসহ অন্যরা।

