নোয়াখালী বন্ধুসভা
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবহ দিনলিপি ‘একাত্তরের দিনগুলি’
শহীদ জননী জাহানারা ইমাম রচিত কালজয়ী দিনলিপি ‘একাত্তরের দিনগুলি’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে নোয়াখালী বন্ধুসভা। ৪ ডিসেম্বর বিকেলে জেলা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
সাংগঠনিক সম্পাদক সানি তামজীদের সঞ্চালনায় পরিচয়পর্বের মাধ্যমে শুরু হয় মূল আলোচনা। মূল আলোচনা আবর্তিত হয় দিনলিপির সেই কঠিন সময়গুলো ঘিরে, যখন প্রতিটি রাত ছিল অনিশ্চয়তার আর প্রতিটি দিন ছিল প্রতিরোধের। বন্ধুরা তুলে ধরেন, কীভাবে জাহানারা ইমাম একজন মা হিসেবে তাঁর সন্তান শাফী ইমাম রুমীকে দেশমাতৃকার জন্য উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেন।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক শাহিদা রেশমি বলেন, ‘“একাত্তরের দিনগুলি” কোনো সাধারণ সাহিত্যকর্ম নয়। এটি চোখের জলের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার এক জ্বলন্ত ইশতেহার। এই দিনলিপি বারবার মনে করিয়ে দেয়, আমাদের স্বাধীনতা রক্ত দিয়ে কেনা। শহীদ জননীর এই লেখা তরুণদের হৃদয়ে দেশপ্রেমের নতুন বীজ বুনে দেবে।’
সাধারণ সম্পাদক মো. শিমুল বলেন, ‘রুমীর স্মৃতি, তাঁর বন্দী হওয়া, ফিরে না আসা, একজন মায়ের অসহায়ত্ব ও বেদনা এই দিনলিপির প্রধান আবেগ।’
সহসভাপতি আবদুর রহিম মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নতুন প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শুধু ইতিহাসের বইয়ে থাকবে না, তা আমাদের তারুণ্যের হৃদয়ে মশাল হয়ে জ্বলবে। জাহানারা ইমাম আমাদের শিখিয়ে গেছেন দেশকে ভালোবাসার মানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো। বন্ধুসভা সেই চেতনায় অবিচল থেকে কাজ করে যাবে।’
উপদেষ্টা লায়লা পারভীন বলেন, ‘ইতিহাসের এই অমূল্য দলিল পাঠের মাধ্যমে যেন প্রজন্ম জানতে পারে কীভাবে একটি পরিবার চরম ব্যক্তিগত ক্ষতি মেনে নিয়েও সমগ্র জাতির মুক্তির স্বপ্নে এক হয়েছিল।’
পাঠচক্র শেষে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করা হয়। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি জেরিন ফাহমিদা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তাজকির হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ধ্রুব ভূঁইয়া, সহসাংগঠনিক সম্পাদক আরাফাত শিহাব, প্রশিক্ষণ সম্পাদক জাহিদুল হাসান, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক নজরুল ইসলাম, কার্যনির্বাহী সদস্য জুনাইন কাউসার, বন্ধু আসিফ আহমেদ, ইমতিয়াজ দোলন, ফাতেমা কানিজ, অর্ঘ্য ভূঁইয়া, ফাহিম ফয়সালসহ অন্যরা।
দপ্তর সম্পাদক, নোয়াখালী বন্ধুসভা