কার্যক্রম

মোংলা বন্ধুসভার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

লেখা:
ধীমান মন্ডল
পশুর নদের তীরের শীতার্ত মানুষের মধ্যে মোংলা বন্ধুসভার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণছবি: বন্ধুসভা

পশুর নদের তীরের ছোট শহর মোংলা। এখানে তীরের ছিন্নমূল মানুষেরা বাঁচে খুবই মানবেতরভাবে। নদীর স্রোত পালাক্রমে বদলালেও বদলায় না তাদের ভাগ্য। মাঘের শীত যখন বাঘের গা অবধি পৌঁছায়, তখন এসব মানুষের অবস্থা বর্ণনাতীত। এই মানুষদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করে উষ্ণতা ছড়িয়েছে মোংলা বন্ধুসভা।

১৫ জানুয়ারি জিসান গ্রুপের সহযোগিতায় বস্ত্রগুলো শীতার্ত মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিতরণ করেন বন্ধুরা। এদিন মোট ১০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক সোহেল খাঁন বলেন, ‘এমন একটি কার্যক্রমে সম্মুখসারিতে থাকতে পেরেছি ভেবে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। যাদের আমরা সহায়তা করেছি, কখনই ভাবিনি—আমার চারপাশে এমন মানুষ রয়েছে। তাদের জন্য বন্ধুসভার মাধ্যমে কিছু করতে পেরে ভালো লাগছে।’

শীতার্ত মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কম্বল বিতরণ করেন বন্ধুরা
ছবি: বন্ধুসভা

কম্বল উপহার পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দা জোলেখা বেগম বলেন, ‘আমার কেউ নেই। কেউ খোঁজখবরও নেয় না। এই শীতে দিন কোনোভাবে কাটলেও রাতে ভালো ঘুমাতে পারি না। এবার একটু সুবিধা হলো। দোয়া করি তোমরা যেন এভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারো।’

মোংলা বন্ধুসভার সভাপতি প্রদীপ মহলদার বলেন, ‘আমরা বন্ধুসভার বন্ধুরা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ। সেই জায়গা থেকে আজ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। এ ধরনের কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।’

প্রচার সম্পাদক, মোংলা বন্ধুসভা

কার্যক্রম থেকে আরও পড়ুন