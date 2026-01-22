হাবিপ্রবিতে শীতার্তদের পাশে বন্ধুরা
দিনাজপুর সদর উপজেলার কর্নাই, মোস্তফাবাদ ও ইকবালপুর—এই তিন গ্রামে অসংখ্য নিম্ন আয়ের পরিবার রয়েছে। এই পরিবারের শিশুদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছেন হাবিপ্রবি বন্ধুসভার বন্ধুরা। ২০ জানুয়ারি হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে এগুলো বিতরণ করা হয়।
গাজীপুর স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন হাবিপ্রবির আয়োজনে সহযোগী হিসেবে ছিল হাবিপ্রবি বন্ধুসভা ও হাবিপ্রবি মজার স্কুল। আয়োজকেরা বলেন, তরুণ সমাজকে দেশপ্রেম ও মানবসেবায় উদ্বুদ্ধ করতেই এমন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মেধা ও শ্রমকে দেশের কল্যাণে নিয়োজিত করার মাধ্যমে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠাই তাঁদের মূল লক্ষ্য।
বিতরণ কর্মসূচিতে গাজীপুর স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, হাবিপ্রবি বন্ধুসভা ও হাবিপ্রবি মজার স্কুলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষার্থীদের এমন মানবিক কর্মকাণ্ডে স্থানীয় মানুষজন ও গ্রামবাসী সাধুবাদ জানিয়েছেন।
