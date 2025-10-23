কার্যক্রম

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার উদ্যোগে শিক্ষা উপকরণ উপহার

সাইফ উদ্দিন
শিশুদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ উপহার দিয়েছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভাছবি: বন্ধুসভা

প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে শিশুদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ উপহার দিয়েছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। ২৩ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়–সংলগ্ন পশ্চিম কর্ণকাঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ আয়োজন করা হয়।

শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার মানোন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করেন বন্ধুসভার সদস্যরা। বন্ধু মোরশেদুল আলম বলেন, ‘শিক্ষা হলো জীবন গঠনের অন্যতম ভিত্তি। সুন্দর জীবন গঠনের জন্য সুশিক্ষার বিকল্প নেই।’

বন্ধু মাহিন ফয়সাল বলেন, ‘আমাদের পড়াশোনার পাশাপাশি ভালো মানুষ হতে হবে। সৎ মানুষ হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।’

বন্ধু সাইফ উদ্দিন বলেন, ‘শুধু পড়াশোনাই নয়, আমাদের সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে নিজেদের সুপ্ত প্রতিভাকে তুলে ধরতে হবে।’

এ সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গান, কবিতা আড্ডায় মেতে ওঠেন বন্ধুরা। উপস্থিত ছিলেন কর্ণকাঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ বন্ধুসভার প্রতিনিধিরা।

